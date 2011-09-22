صراط مستقیم تبعیت از ولی فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر امیر کیومرث حیدری جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز در جمع فرماندهان و دانشجویان دانشگاه افسریه امام علی (ع) ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس به جایگاه ولی فقیه در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: بهترین نعمت در نظام اسلامی نعمت ولی فقیه است. از این رو باید همگان از ولی فقیه تبعیت و حمایت کنند.

وی همچنین با بیان اینکه باید شکرگزار ولی فقیه باشیم افزود: در نظامی زندگی می کنیم که ولی فقیه حاکم آن است و حقیقتا مقام معظم رهبری بهترین نایب برای امام زمان هستند.

وی تاکید کرد: باید تبعیت و اطاعت از ولی فقیه در برنامه همه به خصوص نیروهای نظامی قرار بگیرد.

جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی خطاب به دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) گفت: امیدوارم سال جدید را با اراده قوی آغاز کنیم تا اگر در گذشته ناکارآمدی هایی بود این ناکارآمدی ها با اراده و توکل به خدا جبران شود.

وی در پایان سخنانش افزود: امیدوارم همه سربازان در نظام اسلامی بتوانند وظایف خود را به خوبی انجام دهند تا زمینه ظهور آقا امام زمان (عج) فراهم شود.