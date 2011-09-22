ائتلاف جوانان انقلاب مصر در انتخابات شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "محمد القصاص" و "شادی طلعت" دو نفر از اعضای دفتر اجرایی ائتلاف جوانان انقلاب شب گذشته در یک کنفرانس خبری در قاهره اظهار داشتند : ائتلاف جوانان انقلاب 25 ژانویه در انتخابات پارلمانی مصر تحت عنوان فهرست جوانان انقلاب شرکت خواهد کرد.

بنا بر اعلام این افراد، ائتلاف جوانان انقلاب با 200 نامزد در سراسر استانهای مصر در انتخابات شرکت می کند و برای از بین بردن موانع برگزاری انتخابات با احزاب و دیگر گروه های سیاسی هماهنگی های لازم را انجام می دهد.

هدف ائتلاف جوانان انقلاب از شرکت در انتخابات آتی مصر، ادامه راه انقلاب و پاکسازی نهادها و دستگاه های دولتی از عناصر فاسد رژیم مخلوع حسنی مبارک عنوان شده است.

این افراد همچنین تشکیل دولت نجات ملی، تعیین زمان انتخابات و تغییر قانون پارلمان در راستای تکمیل روند انقلاب را خواستار شدند.