موج بیداری اسلامی از دستاوردهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمدزاده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس شهرستان بستان آباد گفت: هشت سال دفاع مقدس نقطه عطفی در تاریخ ایران است و لازم است نسل فعلی و آتی کشور با دستاوردهای این دوران آشنا شوند.

وی اضافه کرد: با آغاز جنگ دشمنان در صدد بودند که نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران را از صحنه خارج کنند و 34 کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم از صدام حمایت کردند.

فرماندار بستان آباد با بیان اینکه حماسه هشت سال دفاع مقدس حدیث ماندگار پایداری و فداکاری ملت است، گفت: این دوران الگوی مقاومت را به دنیا نشان داد و دلیل گرامیداشت هر چه باشکوهتر این هفته این است که نسلهای آتی بدانند مردم ایران در دفاع از کشور چه حماسه هایی آفریده اند.

الیاس گل محمدزاده یادآور شد: عده ای که هیچگاه در جنگ حضور نداشتند همچنان می خواهند در دفاع مقدس شبهه آفرینی کنند ولی بیانات حضرت امام (ره) جواب آنان را به خوبی داده است.

وی با بیان اینکه جنگ هنوز تمام نشده و تنها شکل آن تغییر یافته است، گفت: ما با درس گرفتن از جنگ می توانیم در برابر تهدیدات نرم هم مقابله کنیم زیرا مهمترین دستاورد دفاع مقدس ایستادگی ملت بر روی پای خود و خودکفایی کشور بود.

گل محمدزاده با بیان اینکه باید مظلومیت ما در جنگ به نسل جوان بیان شود، گفت: ایجاد فضای معنوی در شهرها و روستاها در هفته دفاع مقدس می تواند در زنده نگه داشتن ارزشهای آن دوران موثر باشد و در برنامه های این هفته باید از همه کسانی که در جنگ نقش داشتند تقدیر شود زیرا اگر ما در دفاع مقدس به پیروزی رسیدیم ناشی از حضور مردم در صحنه، پیروی از ولایت و حاکم شدن فضای معنوی در جبهه ها بود.

وی از برگزاری برنامه های مختلف در شهرستان بستان آباد در هفته دفاع مقدس خبر داد و گفت: این شهرستان 144 شهید بزرگوار را در هشت سال دفاع مقدس تقدیم میهن اسلامی کرده و امروز نیز مردم ولایتمدار شهرستان با حضور پرشور در صحنه پایبندی خود را بر آرمانهای نظام نشان می دهند.