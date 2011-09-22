روز شهادت امام صادق(ع) باید مملکت غوغا شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی وحید خراسانی، در جلسه درس خارج خود ضمن تسلیت سالروز شهادت امام صادق(ع)، اظهار داشت: امام صادق(ع) رئیس مذهب جعفری است و مذهب عبارت است از طریق وصول عقل و حق و آن نقطه‌ای که نه کسی درک می‌کند و نه می‌توان آن را توصیف کرد و آن شخصیتی که این خط را‌ترسیم کرده و درب آن را به روی بشریت گشود، این امام همام است.



وی افزود: مذهب ما جعفری است، اما ما نه مذهب را شناخته‌ایم و نه شخصیتی که این مذهب را به وجود آورد.



به گزارش مرکز خبر حوزه، این مرجع تقلید با اشاره به این که امام صادق(ع) چهار هزار شاگرد داشتند، ابراز کرد: محمد بن مسلم ثقفی یکی از شاگردان آن حضرت است خدمات شایانی به اسلام و مسلمانان داشته است.



وی افزود: محمد بن مسلم ثقفی، شخصیتی است که 30 هزار حدیث از امام باقر(ع) و 16 هزارحدیث از امام صادق(ع) برای مسلمانان نقل کرده است.



آیت‌الله وحید خراسانی با اشاره به بیانات علمای سلف در رابطه با محمد بن مسلم ثقفی، اذعان داشت: سخنان بسیاری درباره این شاگرد امام صادق(ع) وارد شده که نشان از عظمت و بزرگی این شخصیت علمی و اسلامی می‌دهد.



وی با اشاره به این که ما باید حد قصور و تقصیر خود را دریابیم، تصریح کرد: محمد بن مسلم ثقفی از شاگردان امام صادق(ع) است و ما هم از شاگردان این امام همام؛ فرق ما و این شخصیت علمی بسیار زیاد است و ما در مقابل فعالیت‌هایی که او برای اسلام و مسلمانان انجام داده، بسیار عقب هستیم.



این مرجع تقلید با اشاره به مقام امام صادق(ع)، بیان داشت: این امام همام از نظر زهد، فضل، عبادت و ورع دارای مقامی بودند که حتی دشمنان ایشان نیز به این مقامات اذعان داشتند و آنچه که علمای چهار مذهب نتوانستند آن را انکار کنند، این است که نزد امام صادق(ع)، جفری است که تمام جنبه‌‌های علم، قدرت، سیطره، سلطنت و... در آن قرار دارد.



وی با بیان اینکه ما نتوانستیم گوشه‌ای از این مقامات امام صادق(ع) را به مردم بفهمانیم، تصریح کرد: در روز شهادت این امام، مملکت باید یکپارچه غوغا شود و مردم باید بدانند که چه امامی را از دست داده‌اند. روز شهادت امام صادق(ع) نباید این چنین باشد که تاکنون بوده و این وظیفه شما خواص است و باید هیآت مذهبی را در کوچه و خیابان‌ها به راه‌انداخته و عظمت مصیبت از دست دادن این امام عزیز را به مردم بفهمانید.



آیت الله وحید خراسانی در پایان با اشاره به دعایی از امام صادق(ع)، ابراز داشت: این امام همام در دعایی فرموده است که رحم الله من أحیی أمرنا و این دعا برای ما کافی است.

