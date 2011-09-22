بیانیه وزارت امورخارجه در خصوص آزادی دو زندانی امریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به این شرح است:

وزارت امورخارجه در راستای احترام به افکار عمومی ، توضیحات زیر را در خصوص آزادی دو زندانی امریکایی یادآوری می نماید:نهم مردادماه 1388 سه شهروند امریکایی با عبور غیرقانونی از مرز در منطقه کردستان وارد خاک جمهوری اسلامی ایران شدند. نیروهای مرزبانی بر اساس وظایف قانونی خود این افراد را دستگیر و تسلیم قوه قضاییه نمودند. پس از بررسیهای اولیه امنیتی و در مسیر رسیدگی قضایی به این پرونده ، یکی از این افراد بنام خانم ساراشورد سال گذشته بنا به دلائل انسانی و در چارچوب رافت اسلامی به قید وثیقه آزاد گردید. پس از تفهیم اتهام و برگزاری جلسات استماع دادگاه، حکم بدوی محکومیت دو زندانی دیگر اوائل شهریورماه سالجاری صادر شد.



پس از طی شدن مر احل قانونی این پرونده قضایی ، جمهوری اسلامی ایران با احترام به درخواست آزادی این افراد توسط دبیرکل سازمان ملل و مقامات ارشد کشورهای دوست مانند جناب آقای جلال طالبانی رئیس جمهور محترم عراق، جناب آقای هوگوچاوز رئیس جمهور محترم ونزوئلا و جناب آقای سلطان قابوس پادشاه محترم عمان و همچنین برخی شخصیت های مذهبی؛ نامبردگان را بر اساس رافت اسلامی و به قید وثیقه آزاد نمود.



وزارت امورخارجه در ادامه پیگیریهای مستمر خود لازم می داند وضعیت دشوار و غیرانسانی ده ها شهروند ایرانی در زندان های امریکا - یا بنا به درخواست دولت امریکا در کشورهایی مانند انگلیس - گرفتار شده و از حقوق اولیه خود محرومند را یادآوری نماید. ملت ایران از شخصیت های برجسته سیاسی و مذهبی انتظار دارد از هیچ اقدامی در جهت تامین حقوق اولیه این انسان های بیگناه و آزادی آنها مضایقه ننمایند.