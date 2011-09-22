به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور از امروز پنجشنبه در حالی آغاز می‌شود که علاوه بر تیم دو و میدانی مردان قم حضور تیمهای دیگر نیز در این دوره از پیکارها قطعی شده است.



در حالیکه در رقابتهای فصل جدید لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور، هفت تیم به صورت قطعی حضور دارند، تیم دو و میدانی مردان قم با شش دو و میدانی کار فعالیت خود را در مرحله نخست این رقابت ها از امروز آغاز می کند.



بدین ترتیب در آغاز مرحله نخست رقابتهای لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور، تیمها با اعلام اسامی ورزشکاران و کادر خود به صورت قطعی برای شرکت در این دیدارها ثبت نام کردند که برای این منظور از سوی هیئت دو و میدانی استان قم نیز نام شش دو و میدانی کار برای حضور در این مرحله به فدراسیون دو و میدانی معرفی شده است.



بدین ترتیب تیم هیئت دو و میدانی استان قم در کنار تیمهای دانشگاه آزاد اسلامی، ذوب آهن اصفهان، هتل ورزش قزوین، شیشه ماهان کرمانشاه، نفت تهران، هیئت آذریایجان شرقی جهاد سازندگی بوشهر و گاز خراسان به طور قطعی در مسابقات امسال لیگ دو و میدانی باشگاه های کشور حضور دارند.



در حالیکه مرحله نخست این رقابتها از امروز در مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود، نفرات اعزامی تیم هیئت دو و میدانی استان قم در رشته های پرتاب وزنه، پرش سه گام، 400 متر، 200 متر با حریفان خود رقابت می کنند.



بر این اساس محمدحسین اسکندری در ماده پرتاب وزنه، میلاد دریساوی در ماده پرش سه گام علی ذاکری و واحدیان در ماده 400 متر، مرتضی صالحی و وحید رضایی در ماده 200 متر در ترکیب تیم هیئت دو و میدانی استان قم به میدان می روند.



نخستین روز از این مسابقات ورزشکاران در دو نوبت صبح و عصر در مواد 30 کیلومتر پیاده‌روی، 110 متر مانع، پرتاب وزنه، پرش طول، 100 متر، 1500 متر، پرتاب نیزه، 400 متر، پرش با نیزه، 5 هزار متر، رشته چهار در 100 متر و ماده دهگانه برگزار می شود.



جمعه اول مهرماه نیز مسابقات در مواد دوی نیمه ماراتن، پرتاب چکش، 400 متر، پرش سه گام، پرتاب دیسک، 200 متر، پرش ارتفاع، سه هزار متر مانع، 800 متر، چهار در 400 متر و 10 هزار متر و دهگانه به انجام می‌رسد.



پیکارهای دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش مردان امسال در سه مرحله به انجام خواهد رسید و طی آن مسابقات در بخش مردان در مراحل اول و دوم در مدت دو روز و مرحله سوم در تمام مواد در سه مرحله برگزار خواهد شد.