نمایشگاه ایثار و شهادت افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر ،به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاه ایثار و شهادت و یادواره یک هزار شهید دانش آموخته دانشگاه افسری امام علی (ع) امروز با حضور فرماندهان عالیرتبه نظامی در محل دانشگاه افسری امام علی (ع) افتتاح شد.

در این مراسم که امیر کیومرث حیدری جانشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران حضور یافته بود، نمایشگاه ایثار و شهادت فعالیت خود را به مناسبت هفته مقدس آغاز کرد.

مهمترین غرفه هایی که در این نمایشگاه برنامه های خود را ارائه داده اند عبارت از موسسه فرهنگی شاهد، جهاد خودکفایی نزاجا و جنگ نرم است.

این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس در محل دانشگاه افسری امام علی (ع) دایر خواهد بود.