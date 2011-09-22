اقتدار نظام اسلامی مرهون وحدت نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر ، سردار سالار آبنوش در مراسم رژه نیروهای مسلح استان که همزمان با هفته دفاع مقدس در مقابل لشگر 16 زرهی قزوین برگزارشد اظهارداشت: قداست دفاع مقدس امروز برای بسیاری از مردم کشورهای جهان و نیز نسل سوم و چهارم ما آشکار شده و بیداری اسلامی از نمونه های آن است.

وی افزود: رزمندگان اسلام در جنگ به تکلیف خود عمل کردند و با همه وجود در خدمت نظام قرار گرفتند و با تبیعت از فرامین امام راحل(ره) و آموزه های دینی در صیانت از ارزشها و آرمانها رهبری تلاش کردند.

سردار آبنوش تصریح کرد: دشمن هیچگاه از توطئه های خود علیه نظام و ملت ما دست نکشیده است و از هر فرصتی برای ضربه زدن به ما استفاده می کند لذا باید هوشیار باشیم و در مقابل آنها آگاهانه رفتار کنیم.

فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) استان یادآورشد: امروز رزمندگان اسلام در شمالغرب کشور چون زمان جنگ افتخار می آفرینند و با اقتدار در مبارزه با گروهک تروریستی پژاک توانسته اند از خاک میهن اسلامی دفاع کنند و پرچم ایران را بر فراز این مناطق به اهتزار درآورند و با پاکسازی این گروهک صلابت خود را نشان دهند.

وی افزود: امروز نیز در دفاع از میهن، پاسداران و رزمندگان شهید می شوند تا یک وجب از خاک اسلامی به دست دشمنان نیفتد و آنها این آرزوی شوم خود را به گور ببرند.

سردار آبنوش یاد شهدای اخیر شهید جعفرخانی و حسین پور را که در مقابله با پژاک به دیدار معبود شتافتند گرامی داشت و گفت: با صلابت و اقتدار راه شهدا را ادامه خواهیم داد.



