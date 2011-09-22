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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

فلاح زاده:

خدامحوری تدبیر امام راحل برای پیروزی در جنگ بود

خدامحوری تدبیر امام راحل برای پیروزی در جنگ بود

یزد - خبرگزاری مهر: استاندار یزد گفت: تدبیر حضرت امام در زمان جنگ برای پیروزی بر دشمن، توکل، خدامحوری و بکارگیری نیروهای شهادت طلب بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح که با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، سردار فتوحی فرمانده تیپ 18 الغدیر استان، جمعی از مسئولین استانی و مردم یزد برگزار شد،  اظهار داشت: با توجه به تدابیر حضرت امام برای نبرد حق علیه باطل، مردم غیور ما وارد عرصه کارزار شدند و عاشورایی دیگر آفریدند.

وی با اشاره به اعتقادی بودن فضای جنگ تحمیلی افزود: ملت ما با اعتقاد به خداوند متعال و ایمان به مبارزه و شهادت در صحنه حاضر شدند و تا آخرین قطره خون خود از آرمان های امام و انقلاب دفاع کردند.

استاندار یزد نقش اول در جنگ را مربوط به امام عظیم الشان انقلاب دانست و گفت: پس از عزل بنی صدر بود که حصر آبادان شکسته شد و ملت ما فوج فوج به سمت جبهه ها هجوم آوردند.

وی کلیدی ترین عنصر پیروزی در هشت سال حماسه را حضور همه جانبه اقشار مختلف مردم اعم از: نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، روحانیون، کارگران، بازاریان، صنعتگران، دانشجویان، دانش آموزان و... نام برد.

فلاح زاده  اظهار داشت: دفاع مقدس، عرصه تابناکی از جهاد و شهادت بود که مجاهدان اصلی آن  شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران بودند و دلدادگی به پروردگارشان را به نمایش گذاشتند و در این راستا خوش درخشیدند.

وی در پایان گفت: آنچه نباید از نظر دور داشت این است که ترویج و توسعه فرهنگ دفاع مقدس و ارزشهایی همچون ایثار و شهادت، رسالتی همگانی است که باید مد نظر مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.

کد مطلب 1414584

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