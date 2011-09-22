خدامحوری تدبیر امام راحل برای پیروزی در جنگ بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح زاده صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح که با حضور آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، سردار فتوحی فرمانده تیپ 18 الغدیر استان، جمعی از مسئولین استانی و مردم یزد برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تدابیر حضرت امام برای نبرد حق علیه باطل، مردم غیور ما وارد عرصه کارزار شدند و عاشورایی دیگر آفریدند.

وی با اشاره به اعتقادی بودن فضای جنگ تحمیلی افزود: ملت ما با اعتقاد به خداوند متعال و ایمان به مبارزه و شهادت در صحنه حاضر شدند و تا آخرین قطره خون خود از آرمان های امام و انقلاب دفاع کردند.

استاندار یزد نقش اول در جنگ را مربوط به امام عظیم الشان انقلاب دانست و گفت: پس از عزل بنی صدر بود که حصر آبادان شکسته شد و ملت ما فوج فوج به سمت جبهه ها هجوم آوردند.

وی کلیدی ترین عنصر پیروزی در هشت سال حماسه را حضور همه جانبه اقشار مختلف مردم اعم از: نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش، نیروی انتظامی، روحانیون، کارگران، بازاریان، صنعتگران، دانشجویان، دانش آموزان و... نام برد.

فلاح زاده اظهار داشت: دفاع مقدس، عرصه تابناکی از جهاد و شهادت بود که مجاهدان اصلی آن شهداء، جانبازان، آزادگان و ایثارگران بودند و دلدادگی به پروردگارشان را به نمایش گذاشتند و در این راستا خوش درخشیدند.

وی در پایان گفت: آنچه نباید از نظر دور داشت این است که ترویج و توسعه فرهنگ دفاع مقدس و ارزشهایی همچون ایثار و شهادت، رسالتی همگانی است که باید مد نظر مسئولان و برنامه ریزان قرار گیرد.