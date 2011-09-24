جهان کتاب به «آخر خط» رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در ادامه مجموعه کتاب‌های «نقاب» یا رمان‌های جاسوسی، جنایی و پلیسی این موسسه انتشاراتی چاپ شده است. پیش‌تر رمان‌های «چشم زخم» و «زنی که دیگر نبود» از همین مجموعه و به قلم این دو نویسنده فرانسوی با ترجمه آگاهی منتشر شده بود.

ماجرای کتاب از این قرار است: پل شاوان، رئیس واگن دستوران قطاری است که بین شهر نیس (در ساحل مدیترانه) و پاریس در رفت و آمد است. او از زندگی خانوادگی خود ناراضی است و درست در زمانی که تصمیم می‌گیرد عزم خود برای جدایی را به همسرش اطلاع دهد، با خبر تصادف و به اغماء رفتن او مواجه می‌شود. شاوان در مواجهه با این رویداد، گام به گام به حقایقی جنون‌آمیز پی می‌برد. او به تدریج درمی‌یابد که همسر به ظاهر گوشه‌گیر و افسرده‌حالش، سالهاست که زندگی دوگانه‌ای دارد و در غیاب او، با نام و چهره‌ای دیگر، در محیط‌هایی متفاوت و با مردمانی از سنخی دیگر حشر و نشر داشته است...

پی‌یر بوالو (1906 - 1989) و توماس نارسژاک (1908-1998) نظریه‌پردازان رمان پلیسی و «استادان دلهره» نام گرفته‌اند. آنها از سال 1948 به اتفاق هم به نوشتن آثار پلیسی پرداخته‌اند. آثار این دو نویسنده در ادبیات پلیسی، بیانگر ژانر متفاوتی است که آن را «رمان دلهره» نامیده‌اند.

این دو نویسنده فرانسوی موفق شده‌اند آمیزه‌ای از رمان پلیسی - آنچنان که تا آن زمان رواج داشته - و رمان معمولی به وجود آورند. رمان پلیسی آنها، فاقد گانگستر و کارآگاه است و شخصیت‌های داستان‌هایشان، افراد عادی از همه طبقات اجتماعی‌اند. پی‌یر بوالو و توماس نارسژاک با آثار متفاوت خود، 40 سال بر رمان پلیسی فرانسه حکمروایی داشتند و بسیاری از آثارشان توسط فیلمسازان مطرح جهان به تصویر کشیده شده است.

رمان 200 صفحه‌ای «آخر خط» در شمارگان 110 نسخه و با بهای 4000 تومان راهی بازار شده است.