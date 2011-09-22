به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال باشگاه استقلال به علت پرتاب سنگ و اشیای متفرقه توسط تماشاگران منتسب به این تیم به پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد. این باشگاه همچنین به علت تاخیر سه دقیقه‌ای برای ورود به زمین در نیمه دوم به پرداخت 12 میلیون ریال جریمه شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال علاوه بر این باشگاه پرسپولیس را به علت رفتار تماشاگران منتسب به این تیم و استفاده از الفاظ رکیک نسبت به داور مسابقه، پنجاه میلیون ریال جریمه کرد.

پرویز مظلومی، سرمربی استقلال نیز از جرایم کمیته انضباطی بی نصیب نماند و به علت مداخله در روند مسابقه و اعتراض به یکی از بازیکنان تیم مقابل به پرداخت مبلغ 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در عین حال دو بازیکن از دو تیم استقلال و پرسپولیس را مورد تشویق قرار داد. براین اساس علی کریمی، بازیکن تیم پرسپولیس به علت تمکین از دستورات داور مسابقه و مجتبی جباری بازیکن تیم استقلال به علت بروز رفتار شایسته و بازی جوانمردانه مورد قدردانی کمیته انضباطی قرار گرفتند. کمیته انضباطی همچنین اعلام کرد، آرای صادره قابل تجدید نظر در کمیته استیناف است.

این کمیته در حکمی دیگر طبق گزارشات داور و نماینده ناظر دیدار تراکتورسازی تبریز و نفت تهران که در تاریخ 24/6/90 برگزار شد، تیم تراکتورسازی را به علت ایجاد مزاحمت برای دروازه بان تیم نفت تهران و شعارهای اهانت آمیز همراه با پرتاب اشیای مختلف از سوی تماشاگران این تیم به پرداخت مبلغ 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین امیر قلعه نویی سرمربی تیم تراکتورسازی به علت اعتراض و اهانت به داور با وجود تذکرات قبلی به توبیخ کتبی با درج در پرونده و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی جریمه شد.