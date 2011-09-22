کارنامه داوطلبان کنکور سراسری 90 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان پس از مشاهده کارنامه در صورت داشتن هر گونه سئوال می توانند درخواست خود را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org ارسال کنند.

داوطلبان می توانند با درج مشخصات فردی و یا کارت اعتباری ثبت نام کارنامه خود را مشاهده کنند.

یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند و در نهایت 608 هزار و 753 نفر به روش متمرکز و از طریق کنکور سراسری سال 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند.