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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

از سوی سازمان سنجش /

کارنامه داوطلبان کنکور سراسری 90 منتشر شد

کارنامه داوطلبان کنکور سراسری 90 منتشر شد

کارنامه نهایی یک میلیون و 132 هزار و 877 داوطلب آزمون سراسری سال 90 از سوی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد و داوطلبان می توانند با ورود به سایت سازمان سنجش کارنامه خود را در این آزمون مشاهده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان پس از مشاهده کارنامه در صورت داشتن هر گونه سئوال می توانند درخواست خود را از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org ارسال کنند.

داوطلبان می توانند با درج مشخصات فردی و یا کارت اعتباری ثبت نام کارنامه خود را مشاهده کنند.

یک میلیون و 132 هزار و 877 نفر در 5 گروه علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی در روزهای 9 تا 11 تیرماه با هم به رقابت پرداختند و در نهایت 608 هزار و 753 نفر به روش متمرکز و از طریق کنکور سراسری سال 90 در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی پذیرفته شدند.

کد مطلب 1414595

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