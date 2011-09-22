هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای درس گرفتن از راه شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله باریک بین در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس که با رژه نیروهای مسلح در قزوین شروع شد اظهارداشت: دفاع مقدس یادآور انسان های شجاع و دلاوری است که با ایمان راسخ و پیروی از فقیهی جامع الشرایط و عالم و بیدار در دفاع از میهن اسلامی به پا خواستند و در مقابل دشمنی که از سوی استکبار حمایت می شد ایستادند.

وی افزود: آن روز رزمندگان ما با یک کشور نمی جنگیدند بلکه در مقابل دنیایی ایستاده بودند که برای نابودی انقلاب نوپای ما کمر همت بسته بود اما به یاری خدا نتواسنت به اهدافش برسد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید از شهدا و رزمندگان اسلام درس بگیریم و اخلاص و شهادت طلبی در جامعه نهادینه شود تا هیچ دشمنی جرات جسارت به کشورمان را نداشته باشد.

از خدمت به مردم غفلت نکنیم

آیت الله باریک بین یادآورشد: اخلاص و خدمت صادقانه به مردم باید سرلوحه کارهای ما قرار گیرد و هرگز از فکر مردم و حل مشکلات آنها غافل نشویم و مسائل کشور را به گونه ای انجام دهیم تا در سایه وحدت و همدلی و پیروی از ولایت فقیه به اهداف متعالی دست یابیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: مسئولان امروز وظیفه دارند جلو فسادهای مالی را بگیرند و نگذارند بیت المال هدر برود تا ملت شریف اعتمادش به کسانی که مسئولند و سر کار هستند سلب نشود.

وی گفت: امروز خوشحالیم که پیام انقلاب در منطقه شنیده شده و شاهد بیداری مردم کشورهای اسلامی و سرنگونی حکومت های ظالمان هستیم که این حرکت نشان می دهد پیام انقلاب ما درک شده و میدان های نبرد با استکبار در حال گسترش است.



