خدمت در قم آرزوی بسیاری از افراد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ‌محمد سعیدی در دیدار مدیران و مسئولان اداره کل آموزش و پرورش استان و نواحی قم که در آستانه سال تحصیلی جدید در دفتر تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) برگزار شد، ضمن تسلیت به مناسبت شهادت امام صادق(ع) اظهار کرد: خدمت در شهر قم به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد آرزوی بسیاری از افراد است.



وی افزود: خیلی از اشخاص برای خدمتگزاری در شهر قم از یکدیگر سبقت می‌گیرند و این امر سعادتی است که خداوند نصیب بعضی افراد کرده است که در حریم این بارگاه مقدس به انجام وظیفه بپردازند و این مسئله در مورد کارکنان آموزش و پرورش که با نسل آینده سر و کار دارند ارزش بیشتری دارد.



امام جمعه قم با بیان اینکه همه مردم باید قدر این نظام، رهبری و تمام مسئولان را بدانند، گفت: افراد جامعه باید احساس کنند که همگی عضو یک خانواده هستند زیرا لازمه پیشرفت در کارهای آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) تاکنون، همدلی خدمتگزاران این مجموعه بوده است.



وی با تاکید بر توجه به مدیریت عاطفی، تصریح کرد: این مجموعه از دیرباز در اختیار افراد مختلفی قرار داشته است و اکنون به ما رسیده و اشخاصی که در آستانه مقدسه مشغول به خدمت هستند، یکدیگر را قوم و خویش هم محسوب می‌کنند.



سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه قرآن مجید چند گروه را لعنت می‌کند، افزود: کافران، منافقان و قطع‌کنندگان رحم از جمله این افراد هستند و این امر نشان‌دهنده ضرورت و اهمیت صله رحم است زیرا در دید کلان باید همه افراد جامعه خود را عضو یک خانواده بدانند، همان طور که پیامبر اسلام (ص) خود را پدر امت اسلامی نامیده است.



کارکنان آموزش و پرورش باید دانش آموزان را مانند فرزندان خود بدانند



وی اظهار کرد: کارکنان آموزش و پرورش باید توجه داشته باشند که دانش‌آموزان مدارس همگی مانند فرزندان آنها هستند و به عنوان امانت در اختیارشان گذاشته شده‌اند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) با اشاره به لطف و مرحمت نبی مکرم اسلام (ص) به کودکان گفت: رفتار و گفتار رسول اکرم برای همه مسلمانان باید درس عبرت باشد زیرا حفظ امانت نیز یکی از وظایف مومنین است.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه‌(س) با بیان اینکه شیرینی خدمت در شهر عش آل محمد(ص) بسیار زیاد است، گفت: در روایات وارده شده که علم از شهر قم به تمام جهان منتشر خواهد شد بنابراین هرگونه سختی که در راه خدمت رسانی در شهر قم تحمل شود دارای ارزش خواهد بود.



سعیدی افزود: با وجود مشکلات اجرایی و بودجه، تمام مسئولان آموزش و پرورش باید با اقتدا به رفتارهای پیامبر اسلام به وظیفه خود عمل کنند و در این میان عنایت حضرت فاطمه معصومه (س) نیز نصیب آنها می‌شود.



بارگاه حضرت معصومه (س) پناهگاهی برای مسئولان و خانواده‌های آنان است



وی بارگاه حضرت معصومه(س) را پناهگاهی برای مسئولان و خانواده‌های آنان دانست و تاکید کرد: قم دارای مدیران و مسئولان خوبی است و وجود مراجع تقلید و حوزه علمیه نیز از برکاتی است که در این شهر وجود دارد.



امام جمعه قم ابراز کرد: برخی اوقات ما فراموش می‌کنیم که قم دارای چه جایگاه رفیعی است به همین خاطر لازم است که گاهی از بیرون به این شهر نگاهی بیاندازیم تا متوجه عظمت و معنویت این شهر شویم.



وی با بیان اینکه مسئولان و همه مردم قم باید برخی ناملایمات و کمبودهای این شهر را نیز تحمل کنند، گفت: اتحاد مسئله مهمی است و در قرآن نیز آمده که دست خداوند با جماعت است.



سعیدی افزود: یکی از القاب رسول گرامی اسلام، امین بود و این خصلت از ایشان به تمام اهل بیت (ع) و از جمله حضرت معصومه (س) نیز رسیده است به همین خاطر مردم قم باید با تحویل دادن اعمال نیک به این حضرت، در روز قیامت این امانت را از ایشان دریافت کنند زیرا مهم این است که انسان اعمال نیک خود را تا روز رستاخیز حفظ کند.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در ادامه اظهار کرد: بسیاری از موارد وجود دارد که اعمال خیر را تهدید می‌کنند به همین دلیل باید از ائمه اطهار (ع) و حضرت معصومه (س) بخواهیم که در این زمینه ما را یاری کنند و معرفت زیارت واقعی را نصیب ما گردانند.