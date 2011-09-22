نیروهای مسلح استان مرکزی توان رزمی خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر پنجشنبه با حضور مقامات استانی استان مرکزی اعم از آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، علی اکبر شعبانی فرد استاندار استان مرکزی، سردار غلامعلی ابوحمزه فرمانده سپاه روح الله برگزار شد، نیروهای اانتظامی، تیپ 71 سپاه روح الله، سپاه ناحیه اراک، اقشار مختلف بسیج، مرکز آموزش مالک اشتر ناجا، نیروهای انتظامی، یگان های ویژه و گروه مهندسی 42 قدر از مقابل تمپال امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب رژه رفتند.

همچنین در این مراسم بخشی از ادوات و تجهیزات نظامی سنگین، نیمه سنگین و سبک نیروهای مسلح استان مرکزی به نمایش گذاشته شد.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم از دفاع مقدس به عنوان عزت و اقتدار اسلامی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی یاد کرد و گفت: رژه نیروهای مسلح در هفته دفاع مقدس یادآور از خود گذشتگیهای رزمندگان انقلاب اسلامی ایران در جنگ تحمیلی است.

غلامعلی ابوحمزه با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه، بیان داشت: باید با ترویج فرهنگ دفاع مقدس بستر آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس را در جامعه فراهم کرد.