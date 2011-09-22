به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی امروز طی سخنانی در اجلاس امنیتی یکاترین‌بورگ روسیه با تأکید بر لزوم مبنا قرار گرفتن عدالت در مناسبات بین المللی، اظهار داشت: مادام که عدالت مبنای مناسبات بین‌المللی قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار جهان امن را داشت. مادام که ساختار این جهان نتواند مانع اشغال و تجاوز شود، مادام که چند قدرت خاص براساس منافع گروهی اندک بخواهند مناسبات امنیتی جهان را مدیریت کنند نمی‌توان انتظار امنیت داشت.

سعید جلیلی در ابتدای این سخنرانی با اشاره به موارد متعدد ناامنی جهانی اعم از مشکلات غذایی و فقر و تروریسم حتی در اروپا و آمریکا با وجود گذشت بیش از 60 سال از تأسیس شورای امنیت سازمان ملل ، گفت: نگاه به امنیت باید جهانی و برای همه انسان‌ها بر مبنای عدالت باشد. ناامنی امروز جهان ناشی از آن است که متولیان امنیت جهانی، امنیت را نه برای همه جهان که برای عده‌ای بسیار محدود می‌خواهند. آنها حتی امنیت را برای مردم خود نیز به ارمغان نیاورده‌اند.

وی همچنین با بیان نمونه هایی همچون اشغال عراق بدون مجوز سازمان ملل، کشتار هزاران انسان بی گناه در افغانستان و حفظ و گسترش سلاحهای کشتار جمعی به رغم معاهدات بین‌المللی تأکید کرد: پرداختن به مصادیق ناامنی بدون پرداختن به علل و ریشه‌های آن نتیجه لازم را نخواهد داشت. امروز ما شاهد افراط‌گرایی فزون‌خواه برای سلطه هر چه بیشتر بر مناسبات امنیتی جهان هستیم.

جلیلی در ادامه این سخنرانی افزود: جمهوری اسلامی ایران راه اصولی مبارزه با ناامنی را حاکم کردن عدالت در مناسبات جهانی می‌داند. نمی‌توان مدعی دمکراسی بود اما در مناسبات بین‌المللی بدون یک ساختار دمکراتیک و مبتنی بر روش‌های زورگرایانه به دنبال امنیت بود. راه اصولی تأمین امنیت جهانی مشارکت همگانی در تأمین امنیت جهانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در خاتمه سخنرانی خود پیشنهاد داد نشست‌ بعدی این اجلاس بین‌المللی با موضوع «امنیت جهانی با عدالت و مشارکت همگانی» به بررسی ابعاد این مسئله بپردازد وبا این جمله که باور کنیم بررسی علت‌های ناامنی بیشتر از بررسی معلول‌ها و مصادیق ناامنی می‌تواند به تأمین امنیت کمک کند، سخنان خود را پایان بخشید.