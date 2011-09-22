پخش مستقیم سخنرانی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد که به منظور شرکت در شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده است، شامگاه امروز پنجشنبه در حالی برای هفتمین سال پیاپی در این نشست سخنرانی خواهد کرد که شش حضور قبلی وی در این مجمع و برنامه های جانبی آن توجه بسیاری را در جهان به خود معطوف کرده است.

رییس جمهور کشورمان در سخنرانی ها و مصاحبه ها و موضع گیری های خود در شش سفر گذشته بر چند نکته اساسی تاکید کرده که اصلی ترین آنها لزوم اصلاح مدیریت جهان بر مبنای عدالت، لزوم اصلاح ساختارها و شیوه های اتخاذ تصمیم در سازمان های بین المللی و به ویژه شورای امنیت و تاکید بر احقاق حقوق و آزادی همه سرزمین فلسطینیان و اخراج صهیونیست ها از منطقه بوده است.

سخنان رییس جمهوری اسلامی ایران به عنوان ششمین سخنران نوبت صبح نشست فردا در فاصله ساعت 12 تا 13 به وقت محلی برابر با ساعت 19 و 30 تا 20 و 30 پنجشنبه به وقت تهران به صورت زنده از شبکه های بین المللی پرس تی وی و العالم و شبکه های اول و خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهردر سفر به سازمان ملل گفتگوی زنده و مستقیم با ایرانیان خارج از کشور که از طریق شبکه جام جم 2 داشته است همچنین احمدی نژاد عصر چهارشنبه در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های مختلف آمریکا ضمن گفتگو با آنان به پرسش های مطرح شده در خصوص مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مهمترین تحولات منطقه ای و بین المللی پاسخ داد.

رئیس جمهور علاوه بر این در حاشیه شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل با رئیس جمهور سریلانکا،وزیر مشاور نیکاراگوئه و نخست وزیر پادشاهی سوازیلند دیدار کرد و مصاحبه زنده تلویزیونی هم با چارلی رز خبرنگار شبکه "پی.بی.اس" آمریکا انجام داده است.

همزمان با سخنرانی باراک اوباما هیئت نمایندگی کشورمان در نیویورک سخنرانی وی را گوش دادند و سالن را ترک نکردند.

علاوه بر محمد خزائی سفیر ایران در سازمان ملل، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، مجید نامجو وزیر نیرو وعبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی در این جلسه حضور یافتند.

"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگر ایران و کره‌شمالی را تهدید کرد.

حضور هیئت ایرانی هنگام سخنرانی اوباما در حالی است که هر ساله همزمان با سخنرانی رئیس جمهور ایران هیئت آمریکایی سالن سخنرانی سازمان ملل را ترک می کنند.

