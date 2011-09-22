  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۹

والیبال قهرمانی آسیا - تهران/

تیم ملی والیبال استرالیا به مرحله دوم مسابقات صعود کرد

تیم ملی والیبال استرالیا به مرحله دوم مسابقات صعود کرد

ملی پوشان والیبال استرالیا با غلبه بر قطر به عنوان نخستین تیم صعود خود را به مرحله دوم رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا قطعی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم از مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه تیم ملی استرالیا در گروه D به مصاف قطر رفت و در سه گیم متوالی با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 18) و (25 بر 21) به برتری دست یافت. این دیدار در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.

تیم ملی استرالیا که روز گذشته نیز موفق به شکست کره‏جنوبی شده بود با کسب این پیروزی به عنوان نخستین تیم به مرحله دوم رقابت‏های قهرمانی آسیا صعود کرد. استرالیا روز جمعه آخرین دیدار مرحله گروهی را مقابل ترکمنستان برگزار می‏کند.

در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم ملی ترکمنستان در مصاف با کره‏جنوبی متحمل شکست 3 بر صفر شد.


 
کد مطلب 1414621

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها