تیم ملی والیبال استرالیا به مرحله دوم مسابقات صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب روز دوم از مرحله گروهی مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا امروز پنجشنبه تیم ملی استرالیا در گروه D به مصاف قطر رفت و در سه گیم متوالی با نتایج (25 بر 20)، (25 بر 18) و (25 بر 21) به برتری دست یافت. این دیدار در سالن فدراسیون والیبال برگزار شد.
تیم ملی استرالیا که روز گذشته نیز موفق به شکست کرهجنوبی شده بود با کسب این پیروزی به عنوان نخستین تیم به مرحله دوم رقابتهای قهرمانی آسیا صعود کرد. استرالیا روز جمعه آخرین دیدار مرحله گروهی را مقابل ترکمنستان برگزار میکند.
در دیگر دیدار برگزار شده امروز تیم ملی ترکمنستان در مصاف با کرهجنوبی متحمل شکست 3 بر صفر شد.
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