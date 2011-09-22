ثبت ‌نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دریانوردی چابهار پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امین بهزاد مهر ظهر پنجشنبه در جلسه ‌ای که در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار برگزار شد، اظهار داشت: ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود برای نخستین بار در طول تاریخ این دانشگاه امسال با هشت کمیته تخصصی تشکیل و طی جلسات متعدد تمامی موارد مورد نیاز دانشجویان رصد و اقدامات لازم برای آماده سازی این موارد صورت گرفت.

وی گفت: حضور نماینده بانکهای تجارت، ملی و اداره پست به مدت سه روز در محل ثبت ‌نام از دانشجویان جدیدالورود از جمله اقدامات این ستاد بود.

وی افزود: با منسجم سازی تمامی مراحل ثبت ‌نام در یک مکان، توانستیم از سردرگمی و هدر رفت وقت دانشجویان و بالطبع خانواده‌ های آنان نیز جلوگیری کنیم.

رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار بیان داشت: این اقدام موجب شد فرآیند ثبت‌ نام در کمترین زمان با آسودگی خاطر دانشجویان انجام شود.

وی گفت: نزدیک به 400 دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از 27 شهریور ماه به مدت سه روز موفق به ثبت نام شدند.

رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار افزود: به دلیل اینکه برخی از دانشجویان طی این مدت نتوانستند ثبت‌ نام کنند با تصمیم ستاد استقبال یک روز به مدت ثبت ‌نام اضافه شد.

بهزاد مهر با بیان اینکه ثبت‌ نام دانشجویان جدیدالورود با استقبال بی نظیر آنان در روزهای ابتدایی آغاز شد، اظهار داشت: ستاد استقبال از دانشجویان یک روز قبل از آغاز رسمی ثبت ‌نام نیز از دانشجویانی که زودتر مراجعه کرده بودند ثبت‌ نام به عمل آورد.

وی گفت: ایجاد تسهیلاتی از قبیل فعال سازی سرویسهای حمل و نقل رایگان از فرودگاه و ترمینال‌های مسافربری، آماده سازی مکانی مناسب برای اسکان خانواده دانشجویان در محل ثبت ‌نام، بازدید از موزه مردم شناسی شهرستان چابهار، بازدید از منطقه آزاد و نمایش فیلم از اقدامات قابل توجه ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود بود.

رئیس ستاد استقبال از دانشجویان جدیدالورود دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار افزود: برنامه‌ ریزی هدفمند و مشارکت دلسوزانه اعضای ستاد مهمترین عامل موفقیت این دانشگاه در کسب رضایتمندی درصد بالایی از دانشجویان و خانواده‌ های آنان است.