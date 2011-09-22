پنجمین جلسه بازاریابی اداره کل پست استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه بازاریابی اداره کل پست استان البرز با هدف بررسی موارد مربوطه و بحث و تبادل نظر برگزار شد.

این جلسه در سالن کنفرانس با حضور مدیرکل و معاونان و مسئولان ذیربط برگزار شده است.

عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی در این جلسه از مدیرکل پست استان البر به دلیل فعالیتهای صورت گرفته و خدمات ارائه شده تشکر و قدردانی کرد.

اکبریان همچنین نقش ارزشمند اداره پست به عنوان ایمن مردم در دریافت و ارسال و تحویل مرسولات پستی را بسیار با اهمیت و قابل تحسین دانست.

رئیس باجه پست مرکزی مسئول میز خدمت شد

به دنبال تصمیم گیری صورت گرفته، رئیس باجه پست مرکزی با حفظ سمت سازمانی مسئول میز خدمت نیز شد.

به این ترتیب، مدیر کل پست استان البرز پس از معرفی حسین خداشناس به عنوان مسئول میز خدمت اظهار داشت: باید زمینه ارائه خدمات فراهم شود و به امور مراجعان در کمترین زمان ممکن از سوی دستگاه ها رسیدگی شود.

حمیدی، تحقق این امر را بسیار ارزشمند دانست و آن را موجب ارتقای امور پستی در البرز دانست.