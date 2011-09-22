آمادگی همه جانبه نیروهای مسلح یک ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در جمع نیروهای مسلح استان گفت: امروز دشمن در رویارویی با نظام اسلامی دو استراتژی و شیوه متفاوت سخت و نرم را دنبال می کند.

وی افزود: در حوزه استراتژی سخت، ملت ما هشت سال دفاع مقدس را با سرافرازی پشت سر گذاشت و در مقابل دشمن بعثی که از حمایت بیش از 40 کشور قدرتمند نظامی برخوردار بود حتی یک وجب از خاک خود را از دست نداد.

استاندار گلستان تصریح کرد: امروز دشمن با تجهیز گروهکهای تروریستی در اطراف ایران و توسل به اعمال خشونت بار همچنان در حوزه استراتژی سخت فعال است.

قناعت در ادامه استراتژی نرم را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: بُعد اول، تهاجم فرهنگی و حمله به باورهای دینی و ارزشی مردم و جامعه است.

وی تحریمهای اقتصادی که در طول این 32 سال به ملت و کشور ما تحمیل شده را بعد دوم استراتژی نرم دشمن دانست و گفت: با درایت رهبری و هوشیاری مردم توانسته ایم آنها را پشت سر بگذاریم.

استاندار بعد سوم استراتژی نرم را استحاله در درون نظام عنوان کرد و ادامه داد: استحاله به این معنی است که بعضی انقلابیون و خواص از مواضع و اعتقادات خود دست بکشند و نظام به آرامی جوهره خود را از دست بدهد.

وی با بیان اینکه ائتلاف جریان فتنه 88 و جریان انحرافی یکی از مسائل پیچیده پیش روی نظام است، عنوان کرد: این ائتلاف به زودی علنی خواهد شد و آنها در تقابل جدی با نظام ولایی هستند.

قناعت افزود: این ائتلاف کنندگان به دست گرفتن کرسیهای مجلس نهم و ریاست جمهوری آینده را هدف خود قرار داده اند.

استاندار گلستان تصریح کرد: آگاه باشید و فریب مظلوم نمایی این جریانات انحرافی و برانداز را نخورید و فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهید.

وی در ادامه ایجاد هراس در بین توده های مردم، علاقه مندی جدی در خصوص رابطه با آمریکا، تأکید بر ناکارآمدی روحانیت و رویکرد منفعل جریانات انحرافی و فتنه 88 را با مسئله بیداری اسلامی از برنامه های در دست اقدام این جریانات دانست.

قناعت گفت: شما نیروهای مسلح و مردم باید بیش از هر زمانی آگاه تر و گوش به فرمان ولی فقیه باشید تا از فتنه ها در امان بمانید.

وی عنوان کرد: تابع ولایت بودن یعنی در هر زمان و هر دوره ای گوش به فرمان ولایت باشید حتی اگر بر علیه حزب، جبهه یا منافع شخصی شما باشد.

در نخستین روز از هفته دفاع مقدس، مراسم رژه نیروهای مسلح استان در میدان بسیج گرگان با رژه نیروهای ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و بسیج خواهران و برادران و ادای احترام به تمثال معمار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری و عبور از جایگاه با حضور اقشار گسترده مردم برگزار شد.