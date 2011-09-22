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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۳:۵۳

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اولین پروانه استاندارد تشویقی کشاورزی در گلستان صادر شد

اولین پروانه استاندارد تشویقی کشاورزی در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست اجرای استاندارد گلستان گفت: اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی دارای حدود مجاز، باقیمانده سموم و آفت کشها در استان صادر شد.

داوود مزیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروانه متعلق به محصول گوجه فرنگی است که از لحاظ حدود مجاز، باقیمانده سموم و آفت کشها، محصول را مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی افزود: این پروانه متعلق به سیدمرتضی حسینی مقدم با سطح زیر کشت هزار هکتار است.
 
سرپرست اجرای استاندارد گلستان بیان داشت: گلستان جزو اولین استانهایی بوده که در زمینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی دارای حدود مجاز، باقیمانده سموم و آفت کشها اقدام کرده است.
 
گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.
کد مطلب 1414633

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