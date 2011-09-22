اولین پروانه استاندارد تشویقی کشاورزی در گلستان صادر شد

داوود مزیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پروانه متعلق به محصول گوجه فرنگی است که از لحاظ حدود مجاز، باقیمانده سموم و آفت کشها، محصول را مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی افزود: این پروانه متعلق به سیدمرتضی حسینی مقدم با سطح زیر کشت هزار هکتار است.

سرپرست اجرای استاندارد گلستان بیان داشت: گلستان جزو اولین استانهایی بوده که در زمینه صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی دارای حدود مجاز، باقیمانده سموم و آفت کشها اقدام کرده است.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.