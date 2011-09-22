حجاب بانوان والیبال ایران مورد تجلیل قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، نوزدهمین دوره اجلاس سالیانه کنفدراسیون والیبال آسیا از امروز پنجشنبه در کشور چین تایپه آغاز شد. مسئولان شرکت کننده در این نشست ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد دختران ایرانی در شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی زنان آسیا، نوع پوشش و حجاب آنها را نیز مورد تجلیل قرار دادند.

بسیاری از شرکت کنندگان در این اجلاس اعلام کردند که دختران ملی‎پوش والیبالیست و بانوان داور ایرانی با وجود رعایت کامل پوشش اسلامی در مسابقات برون مرزی بدون هیچ مشکلی حضوری درخشان دارند.

در جریان اجلاس سالیانه کنفدراسیون والیبال آسیا انتخابات این اجلاس نیز انجام خواهد شد. در این اجلاس تلاش نمایندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس و خاورمیانه برآن است که سهمیه بحرین را به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه سلب کنند و سه سهمیه منطقه خاورمیانه به کشورهای کویت، قطر و امارات برسد.

محمدرضا داورزنی که عضو هیئت رئیسه AVC است نیز در این اجلاس شرکت کرده است. وی برای عضویت دوباره در این هیئت رئیسه کاندیدا شده است.