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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

برگزاری ‌همایش کلیک‌های پایداری در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا

گردهمایی "کلیک‌های پایداری" به عنوان دومین همایش از سلسله نشست‌های ماهانه حزب‌الله سایبر با محوریت موضوع اشاعه فرهنگ غنی دفاع مقدس در عرصه اینترنت و فضای سایبری با هدف تجلیل از فعالان این جبهه، عصر امروز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی "کلیک‌های پایداری" عصر امروز با سخنرانی حسن عباسی و حمید داودآبادی برگزار می‌شود.

از دیگر برنامه‌های این گردهمایی بزرگ، ارتباط ویدیویی و زنده از پاریس با حجت وحیدی، دبیر سابق اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و مسؤل کمیته راهبردی دفاع مقدس در آن اتحادیه است.

حماسه‌سرایی کویتی‌پور، خالق نغمه پایداری "ممد نبودی ببینی" از دیگر برنامه‌های این گردهمایی است همچنین در بخش دیگر این نشست از پدیدآورندگان آثار اینترنتی در حوزه دفاع مقدس و وبلاگ‌نویسان فعال در این زمینه تجلیل می‌شود.

برپایی نمایشگاه جنبی خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری ـ تحلیلی ارزش‌مدار از دیگر برنامه‌های این گردهمایی است که عصر امروز از ساعت 16 تا نماز مغرب و عشاء در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا واقع در میدان هفت تیر، ابتدای خیابان شهید مفتح جنوبی برگزار می‌شود.

کد مطلب 1414649

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