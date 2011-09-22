تبدیل ایران به قدرت نظامی در منطقه دستاورد دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در مراسم رژه نیروهای مسلح استان مرکزی بیان داشت: نظام جمهوری اسلامی ایران امروز پس از گذشت 31 سال از آغاز جنگ تحمیلی که مظلومانه مورد هجمه دشمنان قرار گرفت به برکت خون شهیدان و باور توانمندیهای جوانان خود به یک قدرت بزرگ نظامی در منطقه تبدیل شده است.

وی ادامه داد: امروزدیگر نام و نشانی از متجاوزین به خاک پاک ایران اسلامی در جهان وجود ندارد این در حالی است که استقامت و پایداری ملت ایران در طول دوران هشت سال جنگ تحمیلی این کشور را به یک الگوی استقامت در دنیا تبدیل کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در هدایت کشتی انقلاب، بیان داشت: رهبر انقلاب اسلامی ایران امروز سکاندار کشتی جمهوری اسلامی در موج حوادث داخلی و بین المللی هستند.