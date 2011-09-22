به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در بخش بانوان از امروز پنجشنبه سی و یکم شهریورماه در حالی در قم به انجام میرسد که شرکت کنندگان در آن رقابت خود برای کسب مقامهای برتر را در دو رده سنی برگزار میکنند.
جوجیتسو که از رشتههای زیر مجموعه فدراسیون و هیئتهای ورزشهای رزمی است که بانوان استانهای مختلف کشور از امروز در تلاش برای کسب عناوین برتر اوزان مختلف دو رده سنی آن و در نهایت راهیابی به تیم ملی در قم با یکدیگر مسابقه میدهند.
رقابتهای این دوره بر اساس برنامهریزی انجام شده از سوی فدراسیون ورزش های رزمی کشورمان، از امروز به میزبانی هیئت ورزش های رزمی قم در دو رده سنی امید و بزرگسالان و در مجموع هر دو رده سنی در 10 وزن در قم برگزار میشود.
این در حالی است که بانوان رزمی کار از استانهای قزوین، تهران، البرز، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، اصفهان، همدان، سیستان و بلوچستان، اردبیل، آذربایجان شرقی، فارس، کرمانشاه، زنجان، بوشهر و قم در این دوره از پیکارها با یکدیگر به رقابت میپردازند.
هیئت ورزشهای رزمی استان قم برای برگزاری این دوره از رقابتهای قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور و انتخابی تیم ملی، سالن اختصاصی ورزش های رزمی در مجموعه ورزشی راحله قم را در نظر گرفته است تا این مسابقات به مدت دو روز در قم به انجام برسد.
بانوان رزمیکار شرکت کننده در این دوره از پیکارها در اوزان منهای 49، 55، 62، 70 و به اضافه 70 کیلوگرم با یکدیگر رقابت میکنند که رقابت در این اوزان هم در رده سنی امید و هم در رده سنی بزرگسالان برگزار میشود.
مروری بر سابقه بانوان جوجیتسو کار قمی در دورههای قبل پیکارهای انتخابی تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان از موفقیت بانوان قمی در پیکارهای سال گذشته جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی گواهی میدهد.
سال گذشته به چهار بانوی رزمیکار به نمایندگی از هیئت ورزشهای رزمی استان قم در مسابقات انتخابی و قهرمانی جوجیتسو بانوان کشور شرکت کردند که در نهایت سه نفر از آنها توانستند با کسب نشانهای طلا و نقره از این مسابقات باز گردند.
البته در سال قبل نیز پیکارهای انتخابی تیم ملی جوجیتسو بانوان کشورمان با هدف شناخت برترینها برای دعوت به اردوی
آمادهسازی این تیم به منظور شرکت در مسابقات آسیایی به میزبانی هیئت ورزشهای رزمی استان قم برگزار شد و با قهرمانی تیم قم پایان یافت.
در بخش کاتای این دوره از مسابقات و در پایان رقابت جوجیتسوکاران شرکت کننده، تیم کاتای بانوان استان قم با ترکیب ندا شهشهانی و زهرا سلیمانی بالاتر از دیگر مدعیان در جایگاه نخست قرار گرفت و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
این در حالی است که در این مسابقات که در خانه ورزشهای رزمی واقع در مجموعه ورزشی راحله منطقه نیروگاه قم برگزار شد، در بخش کومیته نیز تیم جوجیتسو بانوان استان قم میزبان مسابقات، با کسب دو نشان طلا و یک نقره به مقام قهرمانی رسید ضمن اینکه تیم جوجیتسو بانوان هیئت ورزشهای رزمی قم به عنوان میزبان مسابقات، با کسب دو نشان طلا و یک نقره بر سکوی قهرمانی قرار گرفت.
قم - خبرگزاری مهر: جدال مدعیان کسب عناوین برتر پیکارهای جوجیتسو بانوان کشور در 10 وزن از امروز پنجشنبه در قم آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جوجیتسو قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی در بخش بانوان از امروز پنجشنبه سی و یکم شهریورماه در حالی در قم به انجام میرسد که شرکت کنندگان در آن رقابت خود برای کسب مقامهای برتر را در دو رده سنی برگزار میکنند.
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