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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۳

مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران آغاز شد

مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران آغاز شد

آمل - خبرگزاری مهر: مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران در نخستین روز هفته دفاع مقدس به میزبانی شهرستان آمل آغاز شد.

رئیس هیئت کشتی آمل ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این مسابقات به مهر گفت: در این مسابقات 74 کشتی گیر از شهرهای مازندران در هفت وزن در خانه کشتی آمل با هم رقابت می کنند.  

قدرت الله نهاوندیان افزود: در مسابقات کشتی فرنگی مازندران، کشتی گیران سرشناس استان حضور دارند.

وی افزود: در این مسابقات چهره های سرشناس کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران از جمله عادل و صابر بالی تبار، محمد رضا اکبری، مهران محمدی و بابک شیرزاد حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این مسابقات محسن حاجی پور، قاسم  رضایی و بشیر باباجان زاده که هفته گذشته در مسابقات جهانی حضور داشتند، از شرکت دراین مسابقات معاف شدند.

نهاوندیان اضافه کرد: شهرستان آمل به عنوان میزبان، با دو تیم در این مسابقات حضور دارد.

به گفته نهاوندیان، کمیته فنی هیئت کشتی مازندران در محل برگزاری مسابقات حضور دارد و نفرات برتر را انتخاب و در قالب تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام خواهد کرد. این مسابقات تا پایان امشب در آمل ادامه دارد.

کد مطلب 1414658

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