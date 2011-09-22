مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران آغاز شد

رئیس هیئت کشتی آمل ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه این مسابقات به مهر گفت: در این مسابقات 74 کشتی گیر از شهرهای مازندران در هفت وزن در خانه کشتی آمل با هم رقابت می کنند.

قدرت الله نهاوندیان افزود: در مسابقات کشتی فرنگی مازندران، کشتی گیران سرشناس استان حضور دارند.

وی افزود: در این مسابقات چهره های سرشناس کشتی فرنگی بزرگسالان مازندران از جمله عادل و صابر بالی تبار، محمد رضا اکبری، مهران محمدی و بابک شیرزاد حضور داشتند.

وی ادامه داد: در این مسابقات محسن حاجی پور، قاسم رضایی و بشیر باباجان زاده که هفته گذشته در مسابقات جهانی حضور داشتند، از شرکت دراین مسابقات معاف شدند.

نهاوندیان اضافه کرد: شهرستان آمل به عنوان میزبان، با دو تیم در این مسابقات حضور دارد.

به گفته نهاوندیان، کمیته فنی هیئت کشتی مازندران در محل برگزاری مسابقات حضور دارد و نفرات برتر را انتخاب و در قالب تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام خواهد کرد. این مسابقات تا پایان امشب در آمل ادامه دارد.