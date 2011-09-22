مرکز فرهنگی و آموزشی حج در قم ظرفیت پاسخگویی ملی را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در دیدار با رئیس سازمان حج و زیارت، ضمن تبریک آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: حج بهترین تجلی همایش وحدت جهان اسلام بوده و ظرفیتی برای تعامل با نخبگان جهان اسلامی برای انعکاس توانمندی‌های علمی، فرهنگی و رفع مشکلات و محرومیت‌های مسلمانان است.



وی ضمن اشاره به اهمیت شرایط جدید به وجود آمده و بیداری در کشورهای اسلامی، ابراز داشت: امسال همایش حضور و تبلور قدرت عمومی برائت از مشرکین ‌باید با رویکرد جدید باز تعریف شود و ندای بیداری اسلامی کشورها به گوش دیگر برادران و خواهران ایمانی منتقل و مظلومیت مردم مسلمان بحرین نیز به خوبی منعکس شود.



موسی‌پور ادامه داد: با وجود سانسورها و تحریف خبری در ارتباط با بیداری اسلامی و مظلومیت مردم مسلمان فلسطین همواره آگاهی و هوشیاری ملت‌ها ارتقا یافته و واقعیت‌ها مخفی نمانده و موج رو به گسترش بیداری اسلامی با الهام از انقلاب اسلامی ایران، سایر کشورها را در برگرفته است.



وی ضمن یادآوری گنجینه‌های ارزشمند علمی و فرهنگی در استان اعلام داشت: احداث مرکز فرهنگی و آموزشی حج در استان، از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ظرفیت پاسخگویی به نیازهای آموزشی استانی و ملی را دارد.



امسال دو هزار و 400 نفر از قم به حج تمتع اعزام می‌شوند



همچنین رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این دیدار با اشاره به تعداد حجاج تمتع امسال و آغاز اعزام حجاج بیت‌الله الحرام از 16 مهرماه، گفت: امسال دو هزار و 400 نفر نیز در قالب 15 کاروان از استان قم به حج تمتع اعزام خواهند شد.



علی لیالی با اشاره به وضعیت حجاج و برنامه‌هایی که برای اعزام‌های امسال پیش‌بینی شده است، یادآور شد: امسال با توجه به کمبود زیرساختهای عربستان سعودی، برای کاهش مشکلات حجاج، طول زمان حج تمتع تا 38 روز برای برخی حجاج افزایش یافته و آخرین گروه ششم محرم به کشور بازمی‌گردند.