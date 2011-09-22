کبری سخایی وطن در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: خوشبختانه ظرفیت و توانمندی بانوان قم در رشته تکواندو سبب شده است تا به حضور تیمی قوی و آماده در مسابقات پومسه باشگاه‌های کشور امیدوار باشیم.



وی با اشاره به آغاز لیگ پومسه کشور، ادامه داد: فصل جدید مسابقات لیگ پومسه بانوان قهرمانی باشگاه‌های کشور از امروز پنجشنبه سی و یکم شهریورماه با حضور تیم‌های استان‌های مختلف در خانه تکواندو تهران افتتاح می‌شود.



نایب رئیس سابق هیئت تکواندو استان قم افزود: رقابت‌های لیگ پومسه بانوان باشگاه‌های کشور در حالی آغاز می شود که تیم بانوان پیشتازان پومسه قم نیز در این دوره از مسابقات با تکیه بر ظرفیت غنی تکواندو قم به مصاف حریفان می‌رود.



سرمربی تیم پومسه بانوان پیشتازان استان قم با اشاره به تیم‌های شرکت کننده در این دوره از مسابقات، یادآور شد: علاوه بر تیم بانوان هیئت تکواندو استان قم، در این مسابقات تیم‌های مدی دیگری نیز حضور دارند اما تیم پنج نفره پومسه بانوان پیشتازان قم وضعیت بسیار خوبی برای کسب نتایج مطلوب در این رقابت ها دارد.



سخایی وطن از برگزاری هفته نخست فصل جدید پیکارهای لیگ پومسه بانوان کشور خبر داد و اضافه کرد: هفته نخست از دور رفت رقابت‌های لیگ پومسه بانوان کشور با حضور پومسه روهایی از سراسر کشور در خانه تکواندو برگزار می شود.



وی با اشاره به نحوه حضور تیم پیشتازان بانوان قم در مسابقات این فصل لیگ‌ پومسه بانوان باشگاه‌های کشور، اظهار داشت: امسال بانوان پومسه رو قم با توجه به تمرینات خوبی که سپری کرده اند، از آمادگی مطلوبی برخوردارند.



سرمربی تیم پومسه بانوان پیشتازان استان قم در مسابقات لیگ باشگاه های کشور، تأکید کرد: تیم پومسته بانوان در حالی قصد حضور در مسابقات لیگ پومسه تکواندو بانوان باشگاه‌های کشور را دارد که این رشته در قم در چند سال اخیر به خوبی رشد و گسترش یافته است و حتی پویای این رشته به اندازه‌ای بوده که در قم رقابت های این رشته در رده های سنی مختلف برگزار می‌شود.



سخایی وطن افزود: با برنامه‌ریزی صورت گرفته از سوی فدراسیون تکواندو، پیکارهای لیگ پومسه تکواندو بانوان باشگاه‌های کشور با شرکت تیم‌های این لیگ مطمئنا با حساسیت و حضور تیم هایی قوی برگزار می‌شود و امیدواریم تیم بانوان پیشتازان قم نیز در لیگ امسال نتایج خوبی به دست بیاورد.



سرمربی تیم پومسه بانوان پیشتازان استان قم در ادامه به ترکیب تیم بانوان قم اشاره کرد و بیان داشت: فاطمه ایزدیان، کبری سخایی وطن، نرگس شیخ جبلی، مریم زارعی و پریسا محمدی انور در این دوره از رقابت ها به مصاف دیگر رقبای شرکت کننده می روند.

