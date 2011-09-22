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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۲۴

شعبانی فرد:

دفاع مقدس سند مقاومت نظام جمهوری اسلامی برابر استکبار است

دفاع مقدس سند مقاومت نظام جمهوری اسلامی برابر استکبار است

اراک - خبرگزاری مهر: استاندار استان مرکزی گفت: دفاع مقدس سند پر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر شعبانی فرد ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در حاشیه برگزاری مراسم رژه نیروهای امسلح استان مرکزی به خبرنگاران افزود: ملت ایران اسلامی با دفاع از کیان و ارزشهای دفاع مقدس با درایت رهبر کبیر انقلاب در طول هشت سال جنگ تحمیلی نام و آوازه ایران را برای همیشه در تاریخ جهان پرآوازه کردند.

وی ادامه داد: هفته دفاع مقدس نمودار برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای کشور بوده و باید با ترویج فرهنگ دفاع مقدس نسل جوان را با این فرهنگ آشنا کرد.

استاندار استان مرکزی گفت: هفته دفاع مقدس فرصت خوبی است تا مسئولین استانی با اجرای دقیق برنامه های فرهنگی دلاورمردی فرزندان پاک ایران زمین را در جنگ تحمیلی و نابرابر دشمن به همگان یادآور شوند.

شعبانی فرد در ادامه با اشاره به ارتقای توان رزمی بالای ایران بعد از دوران دفاع مقدس بیان داشت: ایران امروز ایرانی مقتدر، آگاه و هوشمند در عرصه بین المللی است و اجازه نخواهد  داد دشمنان به وجبی  از خاک این سرزمین چپ نگاه کنند.

کد مطلب 1414672

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