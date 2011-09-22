به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات سوپر لیگ قهرمانی باشگاه های کاراته کشور امروز پنجشنبه سی و یکم شهریور ماه با برگزاری چند رقابت از هفته دوم خود پیگیری می شود و طی آن چهار کاراته کای قمی در ترکیب تیم مقاومت بسیج مقابل حریفان صف آرایی می کنند.



در حالیکه هدایت تیم کاراته مقاومت بسیج را غلامرضا دباغیان مربی قمی و سرمربی سابق تیم ملی کاراته کشورمان در مسابقات آسیایی، بین المللی و جهانی بر عهده دارد، چهار کاراته کای قمی در اوزان مختلف نیز عضو این تیم هستند.



امیر مهدیزاده قهرمان آسیایی و بین المللی کاراته کشورمان، محمدهادی داود آبادی عضو تیم ملی کاراته بزرگسالان کشورمان در مسابقات جهانی صربستان، محمد تقی زاده و ناصر نجفی چهار کاراته کای قمی حاضر در سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور در عضویت تیم مقاومت بسیج محسوب می شوند.



کاراته کاهای تیم مقاومت بسیج در مساباقت این هفته خود در پیکارهای سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور دو مسابقه حساس مقابل حریفان برگزار می کنند که نخستین رقابت آنها مقابل تیم کاراته دانشگاه آزاد اسلامی تهران و دومین مسابقه نیز برابر تیم کاراته لبنیات ارژن فارس است.



بر این اساس هفته دوم دور رفت سوپر لیگ قهرمانی باشگاه‌‎های کاراته کشور سی و یک شهریور ماه برگزار می‌شود و تیم های حاضر در مسابقات سوپر لیگ در مجموعه ورزشی شهید دستگردی به مصاف یکدیگر می روند و هر تیم دو مبارزه را برگزار می کند.



در شرایطی که هم اکنون تیم فولادمبارکه سپاهان با بیشترین برد در صدر جدول رده بندی این رقابتها قرار دارد، بر اساس برنامه مسابقات مرحله نخست، باشگاه مقاومت با دانشگاه آزاد اسلامی، مناطق نفت خیز جنوب با دانشگاه آزاد علی آباد کتول، ارژن فارس با صنعت برق هرمزگان، پاس همدان با فولاد مبارکه سپاهان و شهرداری بندرعباس با سپاهان نوین پیکار می کنند.



این در حالی است که در مرحله دوم مناطق نفت خیز جنوب با دانشگاه آزاد اسلامی، ارژن فارس با باشگاه مقاومت بسیج، پاس همدان با دانشگاه آزاد علی آباد کتول، شهرداری بندرعباس با صنعت برق هرمزگان و سپاهان نوین با فولاد مبارکه سپاهان برابر یکدیگر به روی تاتامی می روند.



مسابقات این هفته در شرایطی برگزار می‌شود که وزن‌کشی این هفته از رقابت های چهارشنبه سی ام شهریورماه در مجموعه ورزشی شهید کبکانیان انجام شد و کاراته کاهای تیم های شرکت کننده حریفان خود در هفته دوم را شناختند.



در هفته نخست از فصل جدید مسابقات سوپر لیگ کاراته باشگاه های کشور که به میزبانی مجموعه ورزشی شهید چمران تهران برگزار شد تیم دانشگاه علی آباد کتول غیبت داشت تا رقابت‌ها با حضور 9 تیم برگزار شود و بدین ترتیب تیم‌های فولاد مبارکه اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، مقاومت و ارژن فارس مقابل هر دو حریف خود به پیروزی رسیدند و به ترتیب رده‌های اول تا چهارم از آن خود کردند.