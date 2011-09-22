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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

وزیر ارشاد از نمایشگاه دفاع مقدس مازندران دیدن کرد

وزیر ارشاد از نمایشگاه دفاع مقدس مازندران دیدن کرد

ساری - خبرگزاری مهر: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از دستاوردهای دفاع مقدس مازندران در نمایشگاه دفاع مقدس استان دیدن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس در ساری، با تاکید بر تداوم نشر فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: برپایی چنین نمایشگاه هایی سبب آشنایی بیشتر نسل جوان و نوجوان با ناگفته های دوران دفاع مقدس می شود.

نمایشگاه یاد یاران با چیدمان 32 غرفه و با نگاه جنگ سخت، نیمه سخت و جنگ نرم صورت گرفته است.

این نمایشگاه در سه بخش با عناوین تعاون، اعزام ایثارگران، نقش روحانیت و  تبلیغات در جنگ، مخابرات و جنگهای نوین، عملکرد لشگر 25 کربلا، بسیج اصناف و بهداری، بسیج سازندگی، هلال احمر، دانش آموزی و فرهنگیان، بسیج خواهران و کنگره شهدا، سرداران و امیران و بنیاد حفظ و آثار دفاع مقدس استان برپا شده است.

مازندران در دوران دفاع مقدس 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام کرده است.

افتتاح نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندرود

با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین دو پروژه فرهنگی هنری در شهرستان جدید التاسیس میاندرود کلنگ زنی و بهره برداری شد.

همزمان با سفر وزیر ارشاد به میاندرود، دفتر نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح و عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی هنری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندرود آغاز شد.

این پروژه فرهنگی هنری قرار است با صرف اعتبار 25 میلیارد ریالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف مدت دو سال به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1414679

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