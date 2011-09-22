درخواست عبدالله دوم برای ازسرگیری مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، عبدالله دوم شب گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی فریبکارانه اظهار داشت : بهار عربی فرصتی را برای ایجاد تغییرات مثبت و ضروری در راستای ساخت آینده ای روشن و شکوفا فراهم می کند.

وی در ادامه رژیم صهیونیستی را به کنار گذاشتن منطق محاصره تشویق و بر حمایت اردن از تشکیل کشور مستقل فلسطین در مرزهای 1967 و عضویت در سازمان ملل متحد تاکید کرد.

پادشاه اردن مدعی شد: راه حل دو دولتی تنها راه تحقق صلح عادلانه در منطقه است و تمام طرفها [ تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی] بر ضرورت از سرگیری فوری مذاکرات صلح و حل و فصل مسائل اصلی مورد مناقشه همچون مرزها، قدس، آوراگان و شهرک ها تاکید دارند.

عبدالله دوم در ادامه در اظهاراتی منفعلانه گفت : اعراب با درخواستهای صلح همراهی نشان دادند، اما اسرائیل به شهرک سازی ادامه داد.