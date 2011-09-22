پکن به واشنگتن درباره عواقب فروش سلاح به تایوان هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اعلام تصمیم آمریکا برای فروش تسلیحات به تایوان با هدف ارتقای جنگنده های این کشور، وزارت امور خارجه چین با فراخواندن سفیر آمریکا، واشنگتن را به دخالت گسترده در امور داخلی قدرتهای آسیایی متهم کرد.

سخنگوی سفارت آمریکا نیز ضمن تایید این خبر اعلام کرد "گری لاک" سفیر ایالات متحده در پکن با مقامات چینی در این رابطه گفتگو می کند.

تصویری از جنگنده اف 16

دولت چین نیز در همین رابطه هشدار داد تصمیم واشنگتن برای فروش جنگنده های اف 16 به ارزش 5.3 میلیارد دلار به تایوان به طور جدی روابط امنیتی و نظامی آمریکا و چین را خدشه دار می کند.

"جان جی جونگ" معاون وزیر امور خارجه چین ضمن درخواست از آمریکا برای تجدید نظر در تصمیم گیری خود گفت : آمریکا از این اقدام بسیار حساس و تاثیر آن بر روابط واشنگتن-پکن آگاه است و باید به موضع چین احترام بگذارد.