حفظ دستاوردهای نظام و انتقال آن به نسل جدید ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مرودی ظهر پنجشنبه در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد قشم، ضمن تقدیر از حمایتهای مسئولان منطقه آزاد قشم در اجرای برنامه‌های فرهنگی بسیج افزود:‌ ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس شامل رژه بسیجیان، مسابقات ورزشی و قرآنی، وبلاگ نویسی و یادواره شهدا را با هدف آشنایی نسل جوان و نوجوان این منطقه با بزرگ مردان جبهه‌های شرف آغاز خواهیم کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم همچنین به ساخت تندیس سردار شهید غلامشاه ذاکری با همکاری سازمان منطقه آزاد اشاره کرد و بیان داشت: جبهه‌های نبرد حق علیه باطل سرشار از جوانمردی و پایمردی جوانان بزرگ مردی همانند سردار شهید غلامشاه ذاکری بود که گرامیداشت یاد و خاطره همه آنان برای ما یک وظیفه است.

مردودی عنوان کرد:‌ ویژه برنامه‌های هفته دفاع مقدس به صورت سراسری در ایران اسلامی از 31 شهریور ماه آغاز خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم گفت: بسیجیان دریا دل شهرستان قشم طی ایام هفته دفاع مقدس، بیش از 200 برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره دلاورمردان جبهه های نبرد حق علیه باطل اجرا می کنند.

سرهنگ مرودی افزود: انتقال توانمندی مردان حماسه ساز هشت سال دفاع مقدس به نسل جوان و نوجوان کشور موجب تقویت روحیه آینده سازان کشور می شود.

وی ادامه داد: دانش آموزان و دانشجویان دهه اول انقلاب کلاس درس خود را در جبهه های نبرد حق علیه باطل دایر کردند و امروز با آموخته های خود از دانشگاه مقاومت، نام و پرچم ایران اسلامی را در بلندای جهان برافراشته کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم تصریح کرد: حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب پیوسته بر وجود جوانان غیور و توانمند این مرز و بوم افتخار کرده اند و امروز با گذشت 22 سال از جنگ تحمیلی، جوانان و نوجوانان دهه سوم انقلاب نیز با صلابتی همانند دوران دفاع مقدس با عشق به ولایت، از تمامیت ایران اسلامی صیانت می کنند.

وی در ادامه به تشریح ویژه برنامه های دفاع مقدس اشاره کرد و بیان داشت: طی این هفته بیش از 200 برنامه در زمینه های مختلف فرهنگی، آموزشی، عملیاتی، ورزشی و موضوعات دیگر توسط بسیجیان قشم برگزار می شود.

به گفته مرودی، در اولین روز از هفته دفاع مقدس رژه نیروهای نظامی و انتظامی با شکوهی خاص برگزار خواهد شد و اجرای مسابقات مختلف ورزشی، مقاله نویسی، خاطره نویسی، دیدار با خانواده شهدا، قبار روبی و عطرافشانی مزار مطهر شهدا، شرکت در نماز عبادی سیاسی جمعه، برگزاری یادوراره شهدا، زنگ مقاومت در مدارس، نمایشگاه دفاع مقدس و نمایشگاه عکس دفاع مقدس نیز در نقاط مختلف شهرستان قشم با حضور بسیجیان دریا دل برگزار می شود.

وی همچنین از برپایی ایستگاههای صلواتی، شرکت در دعای کمیل، برگزاری نهضت روشنگری، برگزاری جشنواره قرآنی بسیج، اهدای کارت بسیج افتخاری به مسوولان، تجلیل از سربازان فعال، مسابقات نقاشی با موضوعیت دفاع مقدس، برگزاری شب شعر، پدافند غیرعامل، مسابقه تیراندازی با تفنگ بادی و تجلیل از ائمه جمعه شیعه و اهل سنت قشم به عنوان بخش دیگری از برنامه های هفته دفاع مقدس در این منطقه نام برد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قشم در پایان، ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس را اقدام کوچکی در برابر دلاور مردیهای بزرگ مردان هشت سال دفاع مقدس برشمرد و اظهارامیدورای کرد که این اقدامات موجب رضایت حضرت حق تعالی، رهبری نظام، خانواده معظم شهدا، جانبازن و ایثارگران قرار گیرد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در ادامه این دیدار گفت: بزرگی و سرافرازی امروز ملت دلاور ایران و موفقیت‌های کلان نظام، مرهون تلاش سرو قامتان هشت سال دفاع مقدس است.

سیدرضا موسوی افزود: استکبار جهانی با بکارگیری رژیم وابسته صدام در 31 شهریور سال 59، جنگ تحمیلی تمام عیاری را با هدف خشکاندن ریشه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی آغاز کرد.

وی ادامه داد: غیرت، غرور و شرف جوانان برومند انقلاب اسلامی تاب هجمه بیگانگان به خاک پاک میهن را تحمل نکرد و با فرمان حضرت روح الله (ره) حرکت نوینی از مقاومت در برابر جهانخواران و زورگویان را با اقدامات بی‌نظیر جنگ‌های مردمی در تاریخ هشت سال دفاع مقدس به نمایش گذاشت.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم، موج بیداری ایجاد شده در کشورهای اسلامی و مقاومت مردم مسلمان کشورهای بپا خواسته در برابر سردمداران وابسته و استکبار جهانی را نتیجه هشت سال دفاع مقدس و شکست استکبار جهانی در جنگ تحمیلی دانست.

موسوی خدمت به افتخار آفرینان هشت سال دفاع مقدس و ادامه دهندگان راه درخشان بزرگ مردان میادین شرف را مایه فخر مسئولان نظام دانست و تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم با آغاز هفته دفاع مقدس از تندیس سردار شهید غلامشاه ذاکری در اسکله شهید ذاکری رونمایی می‌کند.

ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس در قشم همزمان با 31 شهریور ماه در سراسر کشور با رژه نیروهای مسلح آغاز شد.