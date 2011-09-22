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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۲۱

مرحمتی:

سنگ فرش سیمانی قرمز در بوشهر تولید می شود

سنگ فرش سیمانی قرمز در بوشهر تولید می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر گفت: سنگ فرش سیمانی قرمز به عنوان دومین استان تولید کننده این محصول در کشور در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر تولید خواهد شد.

اسماعیل مرحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کارخانه که در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در حال ساخت است، هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر افزود: کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای ساخت این کارخانه با زیربنای دو هزار متر مربع نزدیک به 20 میلیارد ریال تسهیلات پرداخته و بخش خصوصی هم 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است.

مرحمتی ظرفیت تولید این کارخانه را سالانه یک میلیون مترمربع اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح 70 نفر به صورت مستقیم و 150 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند و علاوه بر تامین نیاز استان بوشهر و استانهای همسایه واردات این نوع محصول به کشور کاهش می یابد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان یادآور شد: کارخانه سنگ فرش قرمز بوشهر بعد از کارخانه اردبیل دومین کارخانه در نوع خود در کشور به شمار می رود.

کد مطلب 1414690

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