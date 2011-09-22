سنگ فرش سیمانی قرمز در بوشهر تولید می شود

اسماعیل مرحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این کارخانه که در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در حال ساخت است، هم اکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان بوشهر افزود: کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای ساخت این کارخانه با زیربنای دو هزار متر مربع نزدیک به 20 میلیارد ریال تسهیلات پرداخته و بخش خصوصی هم 40 میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است .

مرحمتی ظرفیت تولید این کارخانه را سالانه یک میلیون مترمربع اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح 70 نفر به صورت مستقیم و 150 نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار می شوند و علاوه بر تامین نیاز استان بوشهر و استانهای همسایه واردات این نوع محصول به کشور کاهش می یابد .