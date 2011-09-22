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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

رژه نیروهای مسلح در البرز برگزار شد

رژه نیروهای مسلح در البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: همزمان با بزرگداشت هفته دفاع مقدس، رژه نیروهای مسلح در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته دفاع مقدس و در اولین روز از این هفته، پیش از ظهر پنجشنبه یگانهای نمونه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بسیجیان سلحشور در برابر کلام الله مجید، تمثال مبارک امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب رژه رفتند.

همچنین در این مراسم باشکوه، ورزشکاران و یگانهای ویژه به انجام حرکات رزمی و نمایشی پرداختند وهزاران تن از قشرهای مختلف مردم همیشه در صحنه استان البرز و کلانشهر کرج به ویژه جانبازان سرافراز و خانواده های معظم شهدا این آیین باشکوه را نظاره گر بودند.

در این آیین یاد و خاطره حماسه سازان شهید دفاع مقدس گرامی داشته شد و مردم و مسئولان و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در استان البرز باردیگر با آرمانهای والای امام راحل (ره) و شهدای گرانقدر عهدی دوباره بستند. 

کد مطلب 1414693

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