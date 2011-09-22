اشتغال کلید رهایی زنان روستایی از مشکلات اقتصادی است

به گزارش خبرنگارمهر، مسلم پوقاسمیان ظهر پنجشنبه با بیان این مطلب در نشست بررسی مشکلات زنان شهرستان اراک با اساتید دانشگاه آزاد اسلامی اراک افزود: باید با ایجاد فرصتهای شغلی برای اشتغال زنان روستایی بستر استقلال مالی این قشر را فراهم کرد تا از آسیبهای اجتماعی که متوجه آنهاست کاسته شود.

وی ادامه داد: از مجموع 303 هزار و 734 نفر جمعیت زن موجود در استان مرکزی 244 هزار و 18 نفردر مناطق شهری و 59 هزار و 716 نفر در مناطق روستایی ساکن هستند.

فرماندار شهرستان اراک در ادامه با اشاره به وضعیت مطلوب 95 درصد از جمعیت زنان شهرستان اراک در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و .... بیان داشت: تنها پنج درصد از مجموع زنان شهرستان اراک درگیر آسیبهای اجتماعی اند که بخش عمده ای از آنها در روستاها حضور دارند.

پورقاسمیان کاهش فرصت ازدواج برای دختران روستایی به دلیل مهاجرت پسران روستایی جویای کار به شهرها را از جمله مشکلات پیش روی جامعه زنان روستایی در شهرستان اراک عنوان کرد و گفت: مهاجرت جوانان روستایی به شهرها و ازدواج آنها در خارج از محوطه روستا باعث شده تا سن دختران روستا بالا رفته و آسیبهای اجتماعی بسیار تهدید کننده زندگی آنها باشد.

وی از اساتید دانشگاه خواست تا با انجام کارهای تحقیقاتی پیرامون مشکلات زنان و دختران روستایی ضمن ارائه طرح های اشتغالزایی برای این قشر بستر کاهش آسیبهای اجتماعی را در فضای روستاها فراهم کنند.