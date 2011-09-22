جوانان البرزی در جشنواره بین المللی تجسمی حضور چشمگیری داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، درهجدهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان که در 8 رشته و با حضور هنرمندان 31 استان و 14 کشور اسلامی برگزار شد، جوانان هنرمند استان البرز حضور چشمگیری داشتند.

دراین جشنواره جواد شکوهی فر در رشته(خوشنویسی)،علیرضا روزبهانی(مجسمه سازی)، علی معتمدیان (طراحی پوستر)، احسان شریف فر(نقاشی )، سپهر حاجی آبادی( کاریکاتور) ، مهرناز دالوندی(طراحی)، محبوبه شعنی (نگارگری)حضور داشتند.

در این جشنواره، مهرناز دالوندی موفق به کسب مقام اول در رشته طراحی در جشنواره بین المللی تجسمی جوانان شد.

یادآور می شود، این هنرمندان به سرپرستی علیرضا اکبری، کارشناس امور هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز به این جشنواره اعزام شدند.

این جشنواره از 18 الی 23 شهریور برگزار شد.