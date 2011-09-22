دفاع مقدس یک گنجینه ارزشمند است/ بصیرت نتیجه هشت سال استقامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی ظهر پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان لرستان در خرم آباد اظهار داشت: 31 شهریور یادآور خاطره ایمان، اخلاق و صلابت ملت ایران در برابر متجاوزان است.

وی بیان داشت: 31 شهریور یادآور مظلومیت و استقامت رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس در برابر ظلم و تعدی دشمنان و نشانه شجاعت، شهامت و دلاورمردی این مردان خداست.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه نام این رزمندگان برای همیشه در تاریخ ایران زنده و جاوید است، ادامه داد: ایمان و اعتقاد این رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس حقانیت انقلاب را به اثبات رساند.

حجت الاسلام میرعمادی با یادآوری اینکه جنگ تحمیلی توسط صدام و با حمایتهای کشورهای غربی به ویژه آمریکای جنایتکار برای از بین بردن انقلاب اسلامی ایران آغاز شد، ادامه داد: صدام در طول جنگ تحمیلی فریب جاه طلبی خود و همچنین توطئه های کشورهای غربی و آمریکا خورد.

وی با اشاره به اینکه صدام به خیال خودش می خواست که انقلاب نوپای ایران اسلامی را از بین ببرد، عنوان کرد: اما هدایت های امام راحل و حضور مردم در صحنه و جانفشانی های نیروهای نظامی، انتظامی و بسیجی تجاوز و توطئه های دشمن را خنثی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه دفاع مقدس یک گنجینه گرانبها برای ملت ایران محسوب می شود، افزود: دفاع مقدس دستاوردها و پیامهای فراوانی را برای ملت مسلمان ایران به همراه داشت.

حجت الاسلام میرعمادی با بیان اینکه دفاع مقدس سند حقانیت و مظلومیت ایران است، ادامه داد: نتیجه هشت سال دفاع مقدس بیداری، بصیرت، هوشیاری و دشمن شناسی بوده است.

وی با اشاره به ایجاد موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه یادآور شد: بیداری اسلامی که امروز در کشورهای منطقه ایجاد شده نتیجه فداکاری، رشادت و شهادت طلبی رزمندگان ایران در هشت سال دفاع مقدس است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: امروز به برکت دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران موج شهادت طلبی، عدالت خواهی، استکبار ستیزی و اسلام خواهی به یک مطالبه عمومی در جهان تبدیل شده است.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه امروز حامیان صدام و دیکتاتورهای منطقه یکی پس از دیگری در حال سقوط هستند، عنوان کرد: تسخیر سفارت اسرائیل توسط انقلابیون مصر به تاسی و الگو برداری از ملت ایران بوده است.

وی با تاکید بر انتقال ارزشهای دفاع مقدس به عنوان یک گنجینه ارزشمند و بی بدیل به جوانان، بیان داشت: همچنین این ارزشها باید به سایر ملتهای مسلمان انتقال داده شود زیرا انقلاب اسلامی ایران تنها متعلق به ملت ایران نیست بلکه به همه کشورهای مسلمان نیز تعلق دارد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تاکید کرد: پیشرفتهای علمی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و... در کشور به برکت هشت سال دفاع مقدس بوده است.