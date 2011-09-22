بخش خصوصی در ساخت سینماها وارد شود/ تخصیص اعتبارات فرهنگی استانها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سالهای قبل از دولت نهم، اقداماتی سبب تعطیلی و تغییر کاربری سینماهای کشور در برخی استانها شده است.

وی افزود: با اهتمام دولت نهم و دهم و سفرهای فرهنگی دولت، کمکهای خاصی برای توسعه صنعت سینما و بازسازی سینماهای فرسوده در استانهای کشور صورت گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه بخش خصوصی با 35 درصد سرمایه اولیه می تواند در احداث و بازسازی سینماها وارد شود، تصریح کرد: دولت در قالب اعتبارات بلاعوض و تسهیلاتی در جهت توسعه سینماها به صاحبان این صنعت گامهایی برداشته است.

حسینی با بیان اینکه کارگروه ویژه ای برای عدم مشمولیت صاحبان صنعت چاپ از پرداخت مالیات در دولت تشکیل شده است، یادآور شد: به زودی با تصمیم گیریهایی که در وزارت اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت، فعالان این حوزه نیز مشمول معافیت مالیاتی می شوند.

وی با اعلام اینکه بعد فرهنگی و محتوایی صنعت چاپ مدنظر وزارت ارشاد است، افزود: بسیاری از چاپخانه های کشور فرسوده بوده که نیازمند بازنگری در دستگاههای چاپ آنان است.

وزیر ارشاد با اشاره به تشکیل شورای سیاستگذاری چاپ در وزارتخانه متبوعه، گفت: با تشکیل این کارگروه گامهایی برای رونق صنعت چاپ در کشور صورت گرفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان از ابلاغ زودهنگام اعتبارات امسال سفرهای فرهنگی دولت در سال جاری خبر داد و افزود: بخش عمده ای از این اعتبارات در قالب کمک به رونق صنعت چاپ هزینه خواهد شد.

به گزارش مهر، شرکت در مراسم رژه نیروهای مسلح، بازدید از نمایشگاه دفاع مقدس مازندران، کلنگ زنی مجتمع فرهنگی هنری و افتتاح اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندرود و سخنرانی در یادواره سرداران و 222 شهید میاندرود از برنامه های سفر یک روزه وزیر ارشاد به مازندران بوده است.