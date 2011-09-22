تاثیر عبور مترو بر سی و سه پل و مدرسه چهارباغ بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار حیدری‌پور ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه دانشگاه علم و صنعت بر اساس یک قرارداد مسئول بررسی تاثیر عبور مترو بر سی و سه پل و مدرسه چهارباغ شد افزود: روز گذشته بررسی تاثیر عبور مترو توسط این دانشگاه انجام شد چنانچه ریل گذاری‌های لازم انجام و قطار و ترن‌ها نیز به صورت آزمایشی بر روی ریل قرار گرفتند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های لرزه نگار نصب شده بر روی مدرسه چهارباغ و سی و سه پل نیز این لرزش‌ها را ثبت کردند و نتیجه نهایی این موضوع نیز پس از بررسی دانشگاه علم و صنعت اعلام خواهد شد.

حیدری‌پور در خصوص زمان اعلام نتایج حاصله نیز یادآور شد: نتیجه حاصل از تست‌ها و آزمایشهای انجام شده تا ماه آینده اعلام می‌شود.

به گزارش مهر پیش از این مدیر کل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان در این خصوص اعلام کرده بود، دانشگاه علم و صنعت به طور کارشناسی به دنبال بررسی عبور مترو از کنار بناهای تاریخی است.

حیدری پور تصریح کرد: در همین راستا تونل مترو به مدت 48 ساعت باید در اختیار این دانشگاه قرار گیرد تا اقدامات کارشناسی در این خصوص صورت پذیرد.

وی ادامه داد: در این بررسی ریل گذاری لازم در تونل انجام و واگن مترو با حداکثر وزن و سرعت از کنار این بناهای تاریخی حرکت می‌کند تا تاثیرات این تردد بررسی شود.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی همچنین در خصوص نصب دستگاه‌های لرزه نگار نیز بیان کرد:این دستگاه‌ها حتی اگر دانشگاه علم و صنعت اعلام کند عبور مترو از کنار سی و سه پل و چهارباغ بلا مانع است بر روی این بناهای تاریخی خواهد ماند تا به صورت لحظه‌ای این لرزش‌ها را رصد کنیم.