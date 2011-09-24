به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «در چشمه آفتاب» که شامل مجموعه نفیسی از مینیاتورهای دفاع مقدس است، به کوشش معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر شده و منتخبی از آثار مهدی فرخی هنرمند جوان مینیاتوریست کشور است.

در کنار هر کدام از مینیاتورهای این کتاب، یک رباعی از شاعران مطرح دفاع مقدس همراه با ترجمه انگلیسی آن آمده است که به نوعی در ارتباط معنایی با مینیاتورهای این مجموعه است. کتاب «در چشمه آفتاب» با 80 صفحه، شمارگان 2000 نسخه و قطع رحلی منتشر شده است.

یکی دیگر از اخبار مربوط به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، رونمایی از فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس است. کتاب اول از مجموعه چهار جلدی «فرهنگ جامع تئاتر دفاع مقدس» همزمان با ایام دفاع مقدس در سالن کنفرانس مجموعه فرهنگی تئاتر شهر رونمایی خواهد شد.

این فرهنگ جامع به سفارش معاونت هنری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و بر اساس طرحی از حامد سقایان با همکاری جمعی از کارشناسان و پژوهشگران تئاتر تدوین شده است. فرهنگ جامع تئاتر که برای اولین بار در حوزه دفاع مقدس منتشر شده و مشتمل بر بخش‌های گاه شمار اجراها، کتاب شناخت نمایشنامه‌ها، گزارش جشنواره‌ها، تله تئاتر‌ها، اجراهای عمومی و معرفی هنرمندان و فعالان عرصه دفاع مقدس می‌باشد، تلاش دارد تا اطلاعات مفیدی را در قلمرو تئاتر دفاع مقدس در معرض دید دوستداران و علاقه‌مندان هنرهای نمایش قرار دهد.

در این مراسم که قرار است از ساعت 16 روز یکشنبه 3 مهر و با حضور جمعی از اصحاب رسانه و هنرمندان تئاتر برگزار شود، امیر سرتیپ 2 ستاد محمد بالار جانشین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و علی‌رضاکمری سخنرانی خواهند کرد و در پایان از مجموعه دست‌اندرکاران تهیه این فرهنگ، تقدیر خواهد شد.