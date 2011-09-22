اعلام آتش بس گروهک پژاک در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر دهقان ظهر پنجشنبه در جمع فرماندهان پایگاههای مقاومت بسیج شهرهای مازندران در آمل گفت: کشورهای همسایه ایران ازجمله اقلیم کردستان عراق، خواهان برچیدن، خلع سلاح و ممنوعیت فعالیت های نظامی عوامل گروهک پژاک در خاک کشوراست وهمکاری خوبی را در این خصوص با کشور داشته است.

وی اضافه کرد: چندی قبل هیئتی از دولت اقلیم کردستان عراق به ایران آمده و خروج نیروهای پژاک و برخورد جدی با این گروهک تروریستی مورد خواست جدی دو طرف قرار گرفت.

دهقان، حضور نیروهای پژاک را یک تهدید امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: اگر چه تهدید این گروهک تروریستی کوچک تر از آن است که برای ایران با عظمت یک تهدید بزرگ مطرح شود، اما می تواند آثار سویی در آینده برای کشور داشته باشد.

معاون سیاسی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پاکسازی مناطق مرزی داخل کشور از وجود عوامل گروهگ ضد انقلابی پژاک به دست نیروهای سپاه خبر داد.

دهقان افزود: نیروهای سپاه از دو روز گذشته تمام ارتفاعات و مناطق تحت تصرف و محل استقرار نیروهای پژاک در مناطق صفر مرزی کشور را شناسایی و با استقرار کامل، این مناطق را به تصرف خود در آوردند.

وی افزود: همه نیروهای مستقر در مناطق مرزی کشور، اکنون به عقب رانده شده و امید آن بوده که کشورهای همسایه، برای دفع اتهام های حمایتی ازاین گروه ها اقدام های لازم را انجام دهند.

معاون سیاسی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران برای دفع تهدیدها با کسی شوخی ندارد و تهدیدها علیه کشور هر قدر هم کوچک باشد، ایران اسلامی با تمام قدرت و قاطع درسرکوبی آن تهدید فرو گذار نخواهد بود.

دهقان تصریح کرد: در شناسایی برخی عوامل پژاک و سلاح هایی که از آنان به غنیمت گرفته، مشخص شد که سلاح های در حال استفاده این گروه ساخت آمریکا بوده و از سوی این کشور دشمن صفت پشتیبانی می شود.

وی یادآور شد: بر مبنای جلساتی که نیروهای آمریکایی با سران گروهک پژاک داشتند، مشخص شد که این گروهک دست نشانده آمریکایی ها برای اعمال فشار به کشور است.

وی با تاکید براینکه امروز نیروهای مسلح کشور درهمه جای ایران اسلامی تحت امر مقام معظم رهبری آماده جانفشانی برای ملت ایران هستند، افزود: بصیرت، آگاهی عمومی و پشتیبانی ولایت فقیه از رمزهای موفقیت ملت مستحکم ایران در شرایط حساس کنونی و آینده است.