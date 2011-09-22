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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۴۶

دو انفجار در جمهوری داغستان روسیه 62 کشته و زخمی به جا گذاشت

دو انفجار در جمهوری داغستان روسیه 62 کشته و زخمی به جا گذاشت

رسانه های روسیه از وقوع دو انفجار در جمهوری داغستان این کشور و کشته و زخمی شدن 62 نفر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایتارتاس گزارش داد صبح امروز پنجشنبه بر اثر وقوع دو انفجار در جمهوری داغستان در جنوب غرب روسیه دست کم یک نفر کشته و 61 فرد دیگر زخمی شدند که 44 نفر از آنها افسر پلیس بودند.

اولین انفجار ساعت 30 بامداد به وقت مسکو در در نزدیکی دفتر منطقه ای وزارت کشور در "ماخاچکالا" پایتخت جمهوری خودمختار داغستان روی داد که بر اثر انفجار این خودروی بمب گذاری شده، افراد بسیاری زخمی شدند.

دومین انفجار نیز کمی پس از اولین انفجار روی داد و هم اکنون حال یک افسر پلیس و دو غیرنظامی وخیم گزارش شده است. تحقیقات در این باره نیز همچنان ادامه دارد.

مناطق داغستان، چچن و اینگوشتیا که در قفقاز قرار دارند به واسطه تحرکات شبه نظامیان در آن همواره از نقاط پر خطر روسیه به شمار می روند. 
 

کد مطلب 1414739

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