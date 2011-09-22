40 کشته و زخمی در صنعا / جنایات رژیم صالح ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، العربیه لحظاتی پیش در خبری فوری گزارش داد که درگیریهای امروز در صنعا تاکنون 10 کشته و 30 زخمی بر جا گذاشته است.



حملات نیروهای امنیتی وابسته به رژیم عبدالله صالح به تظاهرات کنندگان در صنعا به شدت ادامه دارد. مخالفان رژیم صالح، کشتار مردم یمن را آخرین میخ بر تابوت این رژیم می دانند.