شکست قهرمان دانشجویان جهان شگفتی مسابقات کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران ظهر پنجشنبه در خانه کشتی آمل، شکست محمد رضا اکبری دارنده نشان طلای دانشجویان جهان در سال 2010 از شهرستان آمل برابر همشهری خود بهروز یوسفی، قهرمان جوانان ایران در دور نخست، از شگفتی های این مسابقات ثبت شد.

در دیگر دیدارهای مهم مراحل نخست و دوم این مسابقات می توان به پیروزی های قاطع عادل بالی تبار، قهرمان جوانان ایران و دارنده نشان طلای سال 2010 دانشجویان جهان از آمل اشاره کرد.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان مازندران با رقابت 74 کشتی گیر در قالب 16 تیم از شهرهای مازندران روز پنجشنبه در هفت وزن در خانه کشتی آمل آغاز شد.

در این مسابقات همه مدعیان و فرنگی کاران مطرح مازندرانی برای عضویت تیم منتخب مازندران برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردند.

محسن حاجی پور، قاسم رضایی و بشیر باباجان زاده که در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشتند و داود گیل نیرنگ که در اردوی تیم ملی به سر می برد، از شرکت در این مسابقات معاف شدند.

شهرستان آمل به عنوان میزبان مسابقات با دو تیم شرکت کرده است.

کمیته فنی هیئت کشتی مازندران در محل برگزاری مسابقات حضور دارد و سه نفر برتر هر وزن را انتخاب و در قالب تیم منتخب استان به مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی کشور اعزام خواهد کرد.