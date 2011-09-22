دستگیری 12 عضو اصلی گلدکوئیست در کرج

سرهنگ حمیدرضا گل صباحی افزود: چندی پیش فردی به نام آرش با طرح شکایتی به پلیس اعلام کرد که یکی از دوستانش به نام فرشید با طرح این موضوع که می تواند تور مسافرتی خارج از کشور برای او مهیا کند مبلغ 80میلیون ریال از وی دریافت کرده است.

وی ادامه داد: بنا به اظهارات شاکی، فرشید ازوی خواسته بود که دو نفر دیگر به شرکت مسافرتی معرفی کند تا اعزام آنان به خارج فراهم شود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استانهای تهران والبرز گفت: در حالیکه رسیدگی به شکایت آرش در دست بررسی بود، شش نفر دیگر به پلیس آگاهی مراجعه و از اعضای یک شرکت هرمی که از آنان مبلغ 600میلیون ریال کلاهبرداری کرده بودند اعلام شکایت کردند.

وی افزود: با انجام تحقیقات تکمیلی مشخص شد که فرشید در هر دو کلاهبرداری دست داشته و ازاعضای اصلی یک شرکت هرمی است بنابراین در اولین فرصت محل زندگی وی شناسایی و دستگیر شد.

گل صباحی یاداور شد : با دستگیری فرشید، وی پرده از یک کلاهبرداری بزرگ تحت عناوین مختلف از جمله کوئیست انترنشنال، کیوآی ، کوئیست نت و کوئیست وکیشن برداشت و مشخص شد که اعضای این شرکت به خاطر اینکه نام گلدکوئیست در اذهان عمومی جلوه و اعتبار خود را از دست داده تحت عناوینی که ذکر شد اقدام به کلاهبرداری از افراد ساده لوح و ناآگاه می کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استانهای تهران والبرز افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده مشخص شد که اعضای این باند کلاهبردار در شهرهای تهران، شیراز، اهواز، اصفهان، زاهدان و رشت نیز با تأسیس دفاتری در حال عضوگیری و کلاهبرداری از افراد ساده لوح هستند.

گل صباحی ادامه داد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان مجرب پلیس آگاهی دفتر اصلی این باند در تهران شناسایی و تعداد 11 نفر دیگر از اعضای اصلی آن دستگیر شدند.

وی گفت: با دستگیری 12 عضو اصلی این باند سایر دفاتر آنها در کشور شناسایی و تعطیل شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استانهای تهران والبرز بیان کرد: سرشاخه اصلی این باند با قرار وثیقه 10 میلیارد ریالی و سایر اعضا نیز با قرار وثیقه پنج میلیارد ریالی و یک میلیارد ریالی به زندان انتقال یافتند.