شرکت 350 نفر از سراسر کشور در اجلاس سراسری نماز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس خشنود بعد از ظهر پنجشنبه در نشست کمیته پشتیبانی برگزاری بیستمین اجلاس سراسری نماز در بوشهر، اظهارداشت: علاوه بر این تعداد مهمان، همچنین 400 نفر از استان بوشهر در این اجلاس حضور پیدا خواهند کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به فرصت باقی مانده تا برگزاری بیستمین اجلاس سراسری نماز انتظار می رود تبلیغات بیشتری در ارتباط با برگزاری این اجلاس در سطح استان بویژه شهر بوشهر انجام شود.
خشنود افزود: تبلیغات و اطلاع رسانی فقط بر عهده کمیته تبلیغات گذاشته نشود و همه دستگاههای اجرایی موظف شوند در حد توان خود برای تبلیغات محیطی در ارتباط با اجلاس اقدام کنند.
دبیر ستاد اقامه نماز استان بوشهر با بیان اینکه پیش بینیهای لازم برای برگزاری باشکوه این اجلاس انجام شده است، اضافه کرد: نماز امری ارزشی است و مهمانان شرکت کننده در این اجلاس نیز از نیروهای ارزشی به شمار میروند بنابراین در برگزاری اجلاس باید سنگ تمام گذاشته شود.
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