360 کلاس درس در لرستان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اسدی پور در این رابطه اظهار داشت: این تعداد کلاس در قالب 151پروژه و با زیربنای 50 هزار مترمربع در استان لرستان ساخته شده است.

وی بیان داشت: اعتبار هزینه شده برای ساخت این تعداد پروژه در لرستان بالغ بر210 میلیارد ریال بوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان یادآور شد: این پروژه ها در قالب 90باب مدرسه مقاوم سازی شده، 28 باب سالن چندمنظوره، 19باب پروژه آموزشی و پرورشی، شش باب نمازخانه، سه باب کانون فرهنگی و تربیتی، دو باب مدرسه شبانه روزی در مناطق روستایی و محروم استان، سه باب پروژه مردمی و مشارکتی و یک باب مدرسه علوم و فنون معارف اسلامی است.